Las librerías reivindican su "factor humano y resistencia frente al algoritmo": "Somos indispensables"

Inauguración del XVII Congreso de Librerías en València. - CEGAL

VALÈNCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sector del libro, reunido en València XXVII Congreso de Librerías, reivindica que su trabajo y su "factor humano" sigue siendo "indispensable" frente "al algoritmo y las grandes plataformas digitales". "Las amenazas se transforman y vendrán otras, pero nuestra resistencia es una constante y esa es la fortaleza de las librerías".

Así lo ha proclamado el presidente de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL), entidad que organiza el congreso, Miguel Iglesias, durante su intervención en la apertura del encuentro, que hasta el próximo 7 de febrero se desarrolla en el Palau de la Música de València.

Al acto han asistido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí; y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de València, José Luis Moreno, entre otras autoridades.

El foro tiene como lema "inteligencia humana" y quiere reivindicar el papel de las librerías como factor humano imprescindible en el sector del libro, labor basada en el contacto humano, en la conversación, en las recomendaciones personalizadas, en el tú a tú con la clientela, con las distribuidoras, con las editoriales, con los autores y autoras.

El programa incluye ponencias, talleres y sesiones formativas a lo largo de dos jornadas. Así, el congreso arrancará el día 5 de febrero por la mañana y finalizará el sábado 7 con una visita cultural por la ciudad. Además, se desarrollará la segunda edición de los Premios Congreso a Librerías, en el que el sector rinde homenaje a librerías por su trayectoria, su innovación librera y a nuevas iniciativas libreras.

Iglesias ha subrayado la preocupación de los libreros por el futuro y el acceso a una literatura plural y diversa y ha recalcado que hay que prestar atención, "no solo a los factores externos, que condicionan", sino también a la "parte de responsabilidad" del propio sector. "Hemos de profesionalizarnos y emprender proyectos colaborativos para ser mas fuertes", ha instado.

Por otro lado, ha alabado la "resistencia" de las librerías y ha puesto como ejemplo la recuperación de los establecimientos valencianos que resultaron arrasados tras la dana del 29 de octubre de 2024 y que "cogieron fueras de donde parecía no haberlas se han vuelto a levantar".

Por su parte, el ministro Urtasun ha considerado que el lema escogido es "especialmente sugerente y oportuno", puesto que hay que reivindicar "la inteligencia humana que habita en las librerías". "No sois solo puntos de venta, sino agentes culturales reconocidos por la ley y espacios de diversidad y creación de comunidad en los que se construye una ciudadanía critica y se fomenta el pensamiento libre. Por eso decimos que no hay política de fomento de la lectura sin las librerías", ha remarcado.

Urtasun ha destacado el apoyo de su departamento a esta industria cultural con iniciativas como 'Todos tus libros' o las ayudas extraordinarias desplegadas tras la barrancada de Valencia. "Uno de los momentos más emocionantes como ministro fue ir a la librería La Moixeranga de Paiporta y ver cómo gracias al esfuerzo de sus propietarias, nuestras ayudas y el sector se ha podido reabrir como símbolo del coraje de la cultura valenciana", ha rememorado.

GENTIFRICACIÓN

Por otra parte, se ha referido al cierre de la librería madrileña Tipos Infames por, según explicaron sus impulsores, problemas derivados de la gentifricación. En este punto, el ministro ha hecho notar que es "un fenómeno muy complejo de abordar, pero en algún momento tendremos que ver cómo ayudaros".

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha abogado por el diálogo y la colaboración para recuperar el sector valenciano del libros afectado por la riada. En este sentido, ha manifestado su satisfacción por que València acoja por primera vez este encuentro, del que espera "surjan no solo ideas o reflexiones, sino complicidades entre administraciones y entre personas que compartimos la estima por el mundo del libro y por compartir iniciativas de reconstrucción cultural".

Ortí ha resaltado el trabajo que se está realizando desde la Conselleria para recuperar el sector cultural en general, y el editorial en particular, que fue seriamente afectado por las consecuencias de la riada de octubre de 2024. En este sentido, ha afirmado que tras las primeras ayudas por valor de 6 millones de euros (de los que un millón de euros se ha destinado a la reimpresión editorial) se han aprobado nuevas ayudas adicionales destinadas a archivos, bibliotecas, librerías y centros de almacenamiento y distribución.

"Queremos que siga sonando la persiana que abre, aquella que ya forma parte de nuestra sinfonía urbana", --ha afirmado-- y el año pasado en la trigésima edición de la Fira del Llibre de València tanto el Gremi de Llibrers como la Generalitat dimos un ejemplo en ese sentido".

"Este diálogo y eficacia en torno a un buen objetivo que logramos nos permite afrontar la edición de este año de una manera despejada. Estamos decididos, y trabajando, para encontrar la fórmula de la colaboración para que la feria pueda celebrarse sin temores ni incógnitas y estoy convencida de que lo lograremos", ha aseverado.

También se ha referido a la Fira el concejal de Cultura, José Luis Moreno, quien ha adelantado que le Ayuntamiento prevé que el Palau de la Música pueda contar también con un espacio propio en este certamen.

Por último, el presidente del Gremi de Llibrers de València, Juan Pedro Font de Mora, ha manifestado que, más allá de los tópicos de que València es la ciudad "de la luz y del amor", la ciudad es "mucho más y posee una oferta cultural importante", como lo demuestra que en pocos meses han abierto cuatro nuevas librerías, "fundamentalmente en barrios", es decir, haciendo "cultura de proximidad".

"Somos gestores culturales y dinamizadores de los barrios", ha recalcado Font de Mora, quien ha agregado: "Somos más fuertes de lo que nos quieren hacer creer algunas plataformas digitales con nombre de selva".