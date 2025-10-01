Un libro interactivo de gran formato promueve la salud cardiovascular en La Fe

VALÈNCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Caperucita. Una aventura del corazón' es un libro interactivo, de gran formato, que promueve la salud cardiovascular en el Hospital Universitari La Fe de València a través de una iniciativa impulsada por la biotecnológica Amgen.

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en la Comunitat Valenciana, con más de 12.000 muertes registradas el año 2024. Sin embargo, el 80% de los eventos cardiovasculares, como los infartos de miocardio y los ictus, se puede prevenir con hábitos de vida saludables.

Para concienciar sobre la importancia de evitar los factores de riesgo y con motivo de la Semana Mundial del Corazón, el Hospital Universitari i Politècnic La Fe se ha unido a la iniciativa nacional de la biotecnológica Amgen, con la exposición de un original libro interactivo en el vestíbulo Norte de Consultas Externas.

'Caperucita. Una aventura del corazón' cuenta con una narrativa lúdica y visual para adultos e invita al lector a convertirse en protagonista de la historia. Siguiendo el formato de los libros 'Elige tu propia aventura', cada persona irá tomando decisiones en nombre de una Caperucita muy actual a lo largo del relato.

Según las elecciones, más saludables o menos, la protagonista alcanzará uno de los cuatro finales posibles, que reflejan cómo los hábitos de vida influyen directamente en la salud cardiovascular. De este modo, el cuento se convierte en la metáfora perfecta de cómo malos hábitos como fumar, beber alcohol, llevar una vida sedentaria o el estrés pueden tener graves consecuencias.

"La prevención sigue siendo nuestra mejor herramienta frente a la enfermedad cardiovascular. Adoptar una dieta saludable, hacer ejercicio regular y controlar factores de riesgo como el tabaquismo o el estrés es crucial para reducir el número de infartos e ictus en nuestra sociedad," ha explicado el subdirector médico del Hospital La Fe, el doctor Vicente Campos.

"Nuestra ambición como compañía es reducir a la mitad los eventos cardiovasculares en España para el año 2030", ha explicado Miquel Balcells, director médico de Amgen España. "Para lograrlo, además de innovar para descubrir tratamientos más eficaces y seguros, necesitamos unir fuerzas: farmacéuticas, clínicos, instituciones públicas y, por supuesto, los propios ciudadanos, que deben saber, que protegerse de los infartos y los ictus está en sus manos", ha añadido.

Con ilustraciones de Grillante y textos de Alberto Haj-Salej, estará expuesto durante dos semanas en el vestíbulo Norte de Consultas Externas. El Hospital Universitari i Politècnic La Fe se suma así a esta iniciativa presente en otros ocho hospitales de la geografía española en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Santander, Salamanca, Sevilla y Zamora.