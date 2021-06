Licia Verde, Premio Jaume I de Investigación Básica: "El diálogo entre ciencia y sociedad ha de estar siempre abierto"

VALÈNCIA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La astrofísica Licia Verde, galardonada con el Premio Jaume I de investigación Básica, ha considerado que el diálogo entre la ciencia y la sociedad ha de estar "siempre abierto" y "no tenerlo solo una vez" por una circunstancia concreta, como puede ser la pandemia de Covid, para "olvidarlo después".

"Es una conversación que siempre debe estar activa, porque en el día de hoy ha sido una emergencia sanitaria, el día de mañana quién sabe".

Así lo ha aseverado la investigadora en declaraciones a Europa Press tras conocer que se le ha concedido el prestigioso galardón. El jurado de la 33 edición de los Premios Rei Jaume I ha decidido otorgárselo porque "sus estudios en Astrofísica Teórica abordan cuestiones complejas como el origen, la composición, la estructura y la evolución del Universo".

La experta ha señalado que cree que la pandemia ha contribuido a que la sociedad haya visualizado el esfuerzo del colectivo científico, aunque ha reconocido que el diálogo entre la investigación, la sociedad y los políticos es "difícil porque hablamos lenguajes muy distintos en la manera de entender la prioridades".

En este sentido, ha subrayado su alegría y emoción por que se reconozca la investigación básica, "sin la que no hay investigación aplicada", ha hecho notar.

No obstante, admite que el trabajo en campos que no tienen aplicaciones directas a problemas de la vida de real es más difícil de comunicar. "Y yo que lo que hago es mirar al cielo...", ha bromeado.

MÁS ALLÁ DE LOS AVIONES

"Es muy importante que se reconozca este esfuerzo y que a ello vaya una parte de la inversión y el tiempo", ha resaltado Licia Verde, que recuerda cuándo comenzó su interés por la Astrofísica: "

"Cuando empecé a leer me regalaron un libro y este primer libro era sobre el cielo; hablaba de todo: desde el clima hasta las aves, pasando por los aviones y que lo había más allá. Ese último capítulo me fascinó y desde entonces no he parado de preguntarme que hay más allá de los aviones".

Licia Verde es astrofísica teórica cuya investigación aborda cuestiones complejas como el origen, la composición, la estructura y la evolución del Universo. Sus hallazgos han jugado un papel crucial en la comprensión actual del modelo estándar de Cosmología. Además, las herramientas que ha desarrollado ahora son parte de los

libros de texto de esa materia. Verde se mudó a Barcelona en 2007 con una prestigiosa posición ICREA y ha trabajado allí desde entonces.