Licitadas las obras de reparación de filtraciones en l'Almoina y la adecuación de su sistema de climatización

Archivo - Imagen de la plaza y el Museo de l'Almoina. - TWITTER AYUNTAMIENTO VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha aprobado este viernes convocar la adjudicación, por un importe de 1.858.921,58 euros (IVA incluido), del contrato de obras de reparación de las filtraciones de la cubierta del Centre Arqueològic de l'Almoina y la adecuación de su instalación de climatización.

Así lo ha indicado el edil portavoz del ejecutivo municipal, Juan Carlos Caballero, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local.

La actuación prevé reparar las filtraciones de agua en la sala expositiva bajo rasante y actuar en dos niveles. El primero afecta a elementos concretos del edificio y el segundo, corresponde a actuaciones en la urbanización del entorno.

De este modo, se procederá a impermeabilizar las arquetas, se mejorará la estanqueidad de la superficie mediante ajustes de los cierres perimetrales, y se sanearán y sustituirán soportes, las bandejas afectadas y los revestimientos.

También se contempla la impermeabilización en toda la superficie de la plaza con la retirada del peldañeado de los tramos sur y oeste, saneado y posterior reposición. Para la lámina de agua del estanque se desmontarán los elementos de impulsión y desagüe para la limpieza y reparación, se sanearán y se repondrán las juntas de unión de las piezas de vidrio.

Para el segundo nivel, se intervendrá sobre la red de saneamiento perimetral con la sustitución de los actuales colectores, la recomposición de la red de imbornales y las conexiones. Asimismo, se procederá al desmontaje del pavimento de la plaza para la posterior reposición.

Por lo que respecta a la instalación de climatización, se prevé la reforma con control de temperatura, humedad y ventilación y con recuperación de calor, además de mantener la red de conductos y los elementos de difusión. El objetivo fundamental es "proyectar y ejecutar una instalación fiable, de elevado rendimiento energético y que cumpla con la legislación vigente".

Además, se adecuarán los cuadros eléctricos para albergar el nuevo paramento, se sustituirá el cableado asociado a los nuevos equipos, se instalarán equipos de audiovisuales, y se sustituirá el alumbrado exterior y de relieve por lámparas led, así como la bomba de recirculación de la fuente.