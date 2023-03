Lima exige a Badenas y Catalá que se retiren como candidatos a la Alcaldía de València por su "mala gestión" en la VIU

Catalá insiste en que ella no fijó las retribuciones y enmarca en la campaña electoral la petición de dimisión



VALÈNCIA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la alcaldía de València de Podem, Pilar Lima, ha exigido a los alcaldables de PP y Vox, María José Catalá y José Manuel Badenas, que retiren sus candidaturas por su "mala gestión" en la Universidad Internacional de València (VIU), cuando fueron consellera de Educación y rector de la institución.

Lima ha exigido a Catalá que dé explicaciones por el "caso VIU", universidad privatizada mientras ella era Consellera de Educación y ha exigido a Badenas "transparencia en relación a su cargo como rector de la VIU por el que cobra 57.000 euros al año".

La también síndica de Unides Podem en Les Corts ha manifestado "importantes dudas sobre la gestión de esta universidad pública que fue privatizada": "¿Qué gestión hicieron de lo público que una universidad que nos costó 34 millones en total luego fue vendida por 5,7 millones al grupo Planeta?, ¿por qué contrataron un informe a dedo, por valor de 6.700 euros y qué tipo de informe de esa importancia se hace en siete días?, ¿por qué en 27 días la VIU multiplica su valor?, ¿una merma de cinco millones de euros no es suficiente para dimitir y tener que dar explicaciones?".

Pilar Lima ha expuesto también que "ahora, como lo tienen todo atado y bien atado, la señora Catalá (PP), trabaja para la VIU y el grupo Planeta sin hacer público su sueldo pese a ser síndica en Les Corts".

Desde Podem han exigido la dimisión de ambos por su mala gestión y que se "levanten las alfombras de la oscura operación de venta de la VIU e insisten en que la derecha y la ultraderecha venden lo público y lo saquean, por lo que no son dignos representantes de todas".

"CAMPAÑA ELECTORAL"

Catalá, durante su intervención en la rueda de prensa de la Junta de Síndiques, ha enmarcado estas acusaciones de Lima en la "campaña electoral" y ha indicado que ella no fijó las retribuciones de la universidad.

En cuanto a su salario, ha asegurado que cobra "cuanto cobra un profesor con la misma carga lectiva" y ha indicado que percibe "lo mismo que el hijo de Joan Ribó en la misma universidad y con la misma carga lectiva".

PSPV Y COMPROMÍS

Ante esto, el portavoz de Hacienda del PSPV, José Muñoz, ha respondido a Catalá en la rueda de prensa y ha pedido "dejar fuera a las familias" de estas discusiones políticas. También le ha afeado a Catalá que "intente dar lecciones de higiene democrática cuando todo lo que tiene que ver con ella y la venta e la VIU es muy oscuro".

"Por lo que sabemos la señora Catalá privatiza una universidad pública, a los cuatro días hay un pelotazo y ahora la persona que nos da lecciones está cobrando un sueldo como profesora de esa misma universidad que privatizó" y ha señalado que "no declara cuánto está cobrando de la VIU".

También se ha pronunciado al respecto la candidata del PSPV a la Alcaldía, Sandra Gómez, que ha aseverado que "la candidata del PP cuando ha tenido una responsabilidad en esta ciudad o en la Generalitat es una persona que ha perjudicado abiertamente el interés público". "Pocas cosas se me ocurren más graves que una universidad pública, que ofrece un servicio público, se privatice y se malvenda a un grupo de inversores privados", ha indicado.

"Me ha parecido muy grave el informe que se ha publicado sobre que en apenas un mes la universidad que se privatizó multiplicó su valor. Lo que podemos es empezar a hablar de estafar. La candidata del PP ha estafado a todos los valencianos y valencianas, ha hecho trampas, nos ha perjudicado abiertamente y esta cuestiónla deberíamos empezar a valorar desde un punto de vista judicial porque creo que aquí hay una responsabilidad muy grave en la candidata del PP y no me parece casualidad que el candidato de Vox sea precisamente el exrrector, que parece que percibía complementos retributivos irregulares", ha manifestado.

Por su parte, Papi Robles (Compromís), ha pedido a Catalá que sea "transparente" y que "deje de darle vueltas y presente lo que está cobrando de esta universidad" ya que, de no hacerlo, "suena a que alguna irregularidad que otra hay detrás".

Para Robles, queda "claro" que los 'populares' "desmontaron el sector público" ya que es su "modus operandi" y "ahora lo que hacen es marear". "Que saquen en el portal de transparencia lo que tienen que sacar y que no mientan", ha agregado.