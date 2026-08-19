El litoral y prelitoral de Valencia y zonas del sur de Alicante superan ya los 40º por el efecto de la 'ponentà'

Archivo - Bañistas en la playa de la Malvarrosa, a 10 de agosto de 2023, en Valencia - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Zonas del litoral y prelitoral de la provincia de Valencia y del sur de Alicante han superado este miércoles los 40 grados por el efecto de la 'ponentà', según los registros difundidos por la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). En algunos de estos puntos la humedad ha descendido al 15-20 por ciento.

Con datos de las 14.00 horas, los termómetros han alcanzado los 42,3º en Guadassèquies, los 42,2º en Vilallonga y Orihuela, los 42,1º en Gavarda y los 42,0º en Antella, Cotes y Palma de Gandia.

Continúan el ranking de temperaturas máximas Picassent y Canals (41,9º); la Granja de la Costera (41,8º), Almàssera, Càrcer, Cotes y Sumacàrcer (41,7º) y Segorbe, l'Eliana, Alcàntera de Xúquer, Alzira, Tous, Llocnou d'en Fenollet y Benifairó de la Valldigna (41,6º). También han sido destacados los registros en Vilamarxant (41,3º), Alginet (41,2º), Burjassot (41,1º) y Palma de Gandia (41,0º).

La Comunitat Valenciana está este miércoles en aviso rojo por calor y sufrirá un ascenso notable de las temperaturas máximas especialmente en el litoral y prelitoral de Valencia, donde serán "significativamente elevadas" y podrán superar los 42 grados.

De hecho, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) emitió el martes un aviso especial ante el episodio de temperaturas extremas que ha comenzado este miércoles 19 de agosto y que se prolongará hasta las últimas horas de la tarde del jueves.

Ante esta situación, la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y la Secretaria Autonómica de Medio Ambiente y Territorio han emitido una resolución conjunta con medidas preventivas en materia de incendios forestales y protección a la población ante la situación de ola de calor.

Entre ellas, la Generalitat ha establecido el nivel de preemergencia 3 del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales en toda la Comunitat Valenciana desde el miércoles 19 hasta el viernes 21 de agosto, ambos inclusive.

Además, ordena la restricción de acceso a zonas forestales y la prohibición de actividades "que puedan suponer incrementar el riesgo de incendios y de cualquier tipo de uso del fuego en terreno forestal", así como de circular con cualquier tipo de vehículo, bicicleta o a pie por pistas y caminos forestales de los parques naturales de la Generalitat que figuran en la resolución.

En concreto, Sierra d'Espadà, Sierra Calderona, Chera-Sot de Chera, Puebla de San Miguel, Turia, Hoces del Cabriel, zona forestal del parque natural de la Albufera, Marjal de Pego-Oliva, Penyal d'Ifac, Sierra de Mariola, Font Roja, el Montgó y Serra Gelada.