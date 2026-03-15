Sueca- Litorato Azorín, Ninot Indultat de las Fallas 2026

VALÈNCIA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comisión Sueca- Litorato Azorín ha conseguido el Ninot Indultat de las Fallas de 2026 y, de esta forma, se salvará de las llamas de la 'Cremà' al pasar a formar parte de la colección del Museu Faller de València.

El ninot del artista Pedro Santaeulalia y que forma parte de 'Onírica', la falla de esta comisión del sector Russafa B., ha sido el indultado por los visitantes de la Exposició del Ninot 2026 con 9.475 votos de los 60.235 emitidos, según se ha dado a conocer en la lectura del veredicto en la tarde de este domingo.

'El meu somni no era esta realitat', se lee en una hoja del diario de la niña. Se trata de una figura que simboliza los efectos que tienen las guerras plasmados, en este caso, en esta niña. Esta imagen forma parte de la Falla 'Onírica', con diseño de Josete Santaeulalia, que representa el mundo interior de los sueños como un refugio de imaginación frente a la racionalidad cotidina.

El ninot indultat se suma así al mensaje contra la guerra que centra este año la gran figura central de la falla municipal de València, un Chaplin de 27 metros diseñado por José Santaulalia y materializada por su hermano Alejandro Santaulalia y por Vicente Llácer.

En segunda posición ha quedado el ninot de la comisión Almirante Cadaso-Conde Aleta, de Francisco Giner, con 6.574 votos, y en tercer lugar, el de la falla Plaza del Pilar, de Paco Torres, con 4.036 votos.

Este es el primer año que Sueca consigue el ninot indultat y la segunda que lo hace su artista (en 1997 lo obtuvo con Arxiduc Carles-Xiva). No obstante, en la categoría infantil, la comisión se va alzar con este galardón en tres ocasiones: 2002, 2003 y 2016.

Antes de la recogida de los ninots por parte de las comisiones falleras, el presidente de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester, en un acto que ha sido presidido por la fallera mayor de València, Carmen Prades y su corte de honor, ha hecho público el ninot más votado de la Exposició del Ninot 2026.

La Exposición del Ninot ha cerrado sus puertas este domingo tras recibir a más de 91.000 personas a lo largo de su duración a pesar de que este año ha habido siete días menos de apertura.

-. Firma: AAM .-

La comisión Sueca- Litorato Azorín ha conseguido el Ninot Indultat de las Fallas de 2026 y, de esta forma, se salvará de las llamas de la 'Cremà' al pasar a formar parte de la colección del Museu Faller de València.

El ninot del artista Pedro Santaeulalia y que forma parte de 'Onírica', la falla de esta comisión del sector Russafa B., ha sido el indultado por los visitantes de la Exposició del Ninot 2026 con 9.475 votos de los 60.235 emitidos, según se ha dado a conocer en la lectura del veredicto en la tarde de este domingo.

'El meu somni no era esta realitat', se lee en una hoja del diario de la niña. Se trata de una figura que simboliza los efectos que tienen las guerras plasmados, en este caso, en esta niña. Esta imagen forma parte de la Falla 'Onírica', con diseño de Josete Santaeulalia, que representa el mundo interior de los sueños como un refugio de imaginación frente a la racionalidad cotidina.

El ninot indultat se suma así al mensaje contra la guerra que centra este año la gran figura central de la falla municipal de València, un Chaplin de 27 metros diseñado por José Santaulalia y materializada por su hermano Alejandro Santaulalia y por Vicente Llácer.

En segunda posición ha quedado el ninot de la comisión Almirante Cadaso-Conde Aleta, de Francisco Giner, con 6.574 votos, y en tercer lugar, el de la falla Plaza del Pilar, de Paco Torres, con 4.036 votos.

Este es el primer año que Sueca consigue el ninot indultat y la segunda que lo hace su artista (en 1997 lo obtuvo con Arxiduc Carles-Xiva). No obstante, en la categoría infantil, la comisión se va alzar con este galardón en tres ocasiones: 2002, 2003 y 2016.

Antes de la recogida de los ninots por parte de las comisiones falleras, el presidente de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester, en un acto que ha sido presidido por la fallera mayor de València, Carmen Prades y su corte de honor, ha hecho público el ninot más votado de la Exposició del Ninot 2026.

La Exposición del Ninot ha cerrado sus puertas este domingo tras recibir a más de 91.000 personas a lo largo de su duración a pesar de que este año ha habido siete días menos de apertura.