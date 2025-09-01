Llanos avisa a Enguix (Ens Uneix) sobre las ayudas de Diputación a la AVL: "Vox no cambia sus opiniones con amenazas"

VALÈNCIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha advertido a la vicepresidenta de la Diputación de Valencia y portavoz de Ens Uneix, Natàlia Enguix, de que su formación "no cambia sus opiniones con amenazas ni por ninguna cuestión o rédito electoral" y ha insistido en acusar a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) de ser "un caballo de Troya que está perjudicando nuestra identidad valenciana y la unidad nacional".

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este lunes antes de la Diputación Permanente de Les Corts, después de que la pasada semana Enguix le replicara que "ninguna formación política, y menos de ultraderecha", impedirá que Ens Uneix defienda "nuestra lengua --el valenciano-- y nuestras señas de identidad" desde la Diputación de Valencia.

Así lo aseguró Enguix después de que Llanos avisara al presidente de la Diputación, el 'popular' Vicent Mompó, de que Vox "no va a poder estar a su lado" si impulsa "políticas de izquierdas" como "compensar económicamente" a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ante los recortes impuestos por el Consell, fruto del pacto del partido de Abascal con el PP para sacar adelante los presupuestos de la Generalitat de 2025.

El portavoz de Vox en Les Corts ha recalcado este lunes que su partido "no cambia sus opiniones ni con amenazas ni por ninguna cuestión o rédito electoral". "Nosotros mantenemos lo mismo: si Vox está diciendo que la AVL es un caballo de Troya que está perjudicando nuestra identidad valenciana y la unidad nacional, pues evidentemente lo vamos a decir en Les Corts, aquí donde nos encontramos, y también en Diputación", ha garantizado.

Dicho esto, ha emplazado a Mompó a "decidir si quiere los votos para la gobernabilidad o no los quiere" y ha avisado: "Si en algún momento perdiera la gobernabilidad, que recuerden todos que la culpa no es de Vox, la culpa es del PP y de la señora Enguix".