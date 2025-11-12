Llanos, sobre Pérez Llorca: "Mi opinión es positiva, pero como puede serlo de cualquier otro diputado del PP"

Archivo - El portavoz de Vox en Les Corts, José María Llanos, en imagen de archivo. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos, ha destacado que su opinión sobre Juanfran Pérez Llorca, candidato elegido por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para relevar a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, es "positiva, pero como puede serlo de cualquier otro diputado" del PP. Además, ha avanzado que, en las negociaciones, su partido pondrá encima de la mesa sus "directrices" referidas a "políticas verdes, inmigración irregular o la reducción de la presión fiscal", entre otras.

Así se ha manifestado este miércoles Llanos en declaraciones en València a la Cadena SER, durante una edición de Encuentros SER con el nuevo presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Vicente Lafuente.

Llanos, quien ha señalado que no tiene constancia de que el PP haya comunicado oficialmente su candidato a Vox, ha resaltado que durante estos años en Les Corts ha negociado "muchas iniciativas" con Pérez Llorca, que han "sacado adelante juntos y fundamentalmente de cara a la reconstrucción de la Comunitat Valenciana después de la tragedia" de la dana. "Mi opinión sobre Juanfran es positiva, pero como lo puede ser de cualquier otro diputado del grupo parlamentario popular", ha sostenido.

En cuanto a la negociación, ha apuntado que Vox pondrá encima de la mesa sus "líneas clave" y sus "directrices" referidas a "las políticas verdes, la inmigración irregular, la reducción de la presión fiscal, el apoyo a la vivienda, seguir con las políticas de libertad en la educación y en la calle y para las familias". "Eso siempre va a estar presente en cualquier negociación", ha asegurado.

Asimismo, ha subrayado que si pretenden conseguir "estabilidad" para la Comunitat Valenciana, "para su futuro y para su prosperidad", se debe "cumplir con los objetivos de esos presupuestos e intentar ejecutarlos en la mayor medida posible".

Llanos ha insistido en que todavía no ha habido comunicado oficial del PP a Vox anunciando a Pérez Llorca como su candidato, por lo que hasta que este no se produzca no comenzarán las reuniones entre ambas formaciones. "No creo que tarden, no tendría tampoco mucho sentido. Yo supongo que, durante el día de hoy, el Partido Popular nos lo comunicará", ha pronosticado.