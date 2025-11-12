Catalá dice que Mazón es "el único que da la cara" sobre la dana en Les Corts, mientras Sánchez y Bernabé "se esconden"

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP en la ciudad de València, alcaldesa de la capital y diputada autonómica en Les Corts, María José Catalá, ha defendido que el 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, es "el único que ha dado la cara" en la comisión de investigación de la dana en Les Corts; mientras que ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, de "esconderse".

Así se ha expresado este miércoles la primera edil en declaraciones a los periodistas en dos actos, primero en el Puerto de València, tras la reunión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de València (APV), y posteriormente en la sala de exposiciones del Ayuntamiento, al ser interpelada por la comparecencia de Mazón este martes en la comisión de investigación.

"Yo es que creo que la verdad es que el presidente Mazón es el único que ha dado la cara, que ha pedido disculpas y que ha asumido responsabilidades políticas", ha sostenido; mientras que ha censurado que "hay personas que se niegan a comparecer en esa comisión y a mí, como diputada autonómica, también me gustaría que comparecieran", ha aseverado Catalá.

En este sentido, ha afeado que el presidente del Ejecutivo central y la delegada del Gobierno hayan declinado asistir a la comisión y ha desgranado que le gustaría que Bernabé "explicara por qué no cortó carreteras ese día" y que Sánchez dijera "por qué el despliegue del ejército se hizo de forma tan tardía y tan ralentizada".

"No han querido dar la cara y, por tanto, me parece que hay que poner en valor a una persona que va a dar la cara, que tiene la obligación de decir la verdad, que asume responsabilidades y, además, que ha pedido perdón y ha pedido disculpas públicamente", ha insistido. "Ya me gustaría a mí que todos dieran la cara, pero la verdad es que no, se esconden. Y si se esconden es por algo", ha apostillado Catalá.