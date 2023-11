Llega a Rambleta 'Hechos y faltas', la obra que combina humor, reflexión, debate y actualidad

VALENCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Hechos y faltas', la propuesta que combina comedia, intriga, reflexión, debate y actualidad, en la versión teatral adaptada y dirigida por Bernabé Rico del libro 'What Happens There', llega este viernes a Rambleta de València.

La obra, en tono de comedia, muestra el intenso debate surgido en torno a una crónica de John D'Agata encargada por la revista Harper's Magazine y las correcciones de Jim Fingal, un joven becario al que le asignaron la rutinaria verificación de los hechos relatados previa a su publicación, según ha informado la sala en un comunicado.

Después de recibir las 16 páginas que conformaban el ensayo de D'Agata, Jim Fingal le devolvió un documento con más de 100 páginas que cuestionaba datos y hechos a lo largo de todo el artículo. A partir de ahí, se inició un largo intercambio de mensajes que culminaría en el libro donde ambos autores discuten sobre la importancia del relato en la no-ficción y el papel de la verificación de hechos cuando se escribe sobre casos reales con libertad narrativa.

Las posturas de cada uno, "excepcionalmente bien argumentadas, pero radicalmente contrapuestas", convierten el texto "no solo en un interesantísimo debate en el que el espectador va pasando de uno a otro bando constantemente, sino también en una delirante comedia con un formidable reparto", formado por Ángeles Martín, Antonio Dechent y Gonzalo Hermoso.

Se trata de una historia inspirada en un caso real que reflexiona sobre el debate ancestral de "cómo es la construcción del relato de los hechos; cuáles son los límites que separan la libertad narrativa de la ficción; puede la imprecisión narrativa de unos hechos viciar el trasfondo de una noticia" y "a partir de cuántos errores se convierte en fake news".

La historia ha sido representada en Estados Unidos (Broadway), Australia, Francia, Hungría, Alemania y Singarpur, entre otros países.