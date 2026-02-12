Llíria conjuga "formación y excelencia" en el Festival de Orquestas

Archivo - Unió Musical de Llíria. IMAGEN DE ARCHIVO. - À PUNT - Archivo

VALÈNCIA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Llíria dará el pistoletazo de salida este sábado al Festival de Orquestas 'Llíria City of Music', con un concierto de presentación en el teatro de la Unió Musical.

La Joven Orquesta de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV), dirigida por el maestro Cristóbal Soler, inaugurará este evento, que a lo largo de 2026 atraerá a Llíria a las principales orquestas de la Comunitat Valenciana.

Este recital, de entrada libre hasta completar aforo, tendrá lugar a las 19.30 horas. En su programa constan obras de Ravel (Bolero), Koussevitzky (Concerto para contrabajo), y Musorgski (Cuadros de una exposición).

El Festival de Orquestas 'Llíria City of Music' está organizado por el departamento de Cultura del Ayuntamiento de Llíria y cuenta con la dirección artística del propio maestro Soler, quien a su vez dirige el prestigioso Concurso Internacional de Dirección de Orquesta, ya con tres ediciones celebradas y una creciente aceptación.

"Llíria es sin duda uno de los grandes epicentros de la música valenciana. Las grandes orquestas de nuestra tierra saben que tocar en esta ciudad es hacerlo ante un público exigente y muy apasionado, con una tradición de más de dos siglos. Es un gran reto para los músicos. Hemos conseguido reunir para este Festival a seis maravillosas orquestas dirigidas por magníficos directores, con un programa que va a entusiasmar al público", asegura Cristóbal Soler.

En esta ocasión, el lema del festival es '2000 años de patrimonio, formación y excelencia', aludiendo tanto al patrimonio histórico y cultural que atesora Llíria como al patrimonio inmaterial que es la música valenciana

Y es que este Festival se enmarca dentro de un recorrido musical que conjuga precisamente la formación y la búsqueda de la excelencia, distintivos por los que la capital edetana es reconocida como Ciudad Creativa de la Música.

Desde que Llíria fuera así distinguida por la Unesco en 2019, bajo el paraguas del concurso bianual que selecciona a las mayores promesas de la batuta a nivel mundial, se han organizado diferentes fórums y festivales. En esta ocasión se produce una simbiosis perfecta, ya que uno de los grandes triunfadores del concurso de 2025 volverá a Llíria para dirigir un concierto.

"El Concurso de Dirección supone un gran reto organizativo que requiere mucha preparación y esfuerzo, tanto por parte del Ayuntamiento como de los aspirantes", remarca la concejala de Cultura, Mª José Llopis, en un comunicado.

"Por ello lo celebramos cada dos años. Sin embargo, queremos que su impulso siga vivo cada año y en este 2026, en que no habrá certamen, hemos organizado este festival que mantiene su vocación formativa, con dos jóvenes orquestas y con uno de los directores ganadores, que ha sido invitado a dirigir uno de los conciertos. Tenemos muchas ganas de volver a ver a Daniel Ros con la batuta en Llíria", ha aseverado.

Ros, ganador del premio especial AESDO en el Concurso de Dirección del año pasado, dirigirá el 5 de junio en la Basílica de la Asunción a la Orquesta 'Llíria City of Music'.

El programa de conciertos del festival lo continuará la Orquesta Sinfónica ADDA, que actuará el 13 de junio en el teatro de la Unió Musical. El 2 de julio, la Orquestra de València actuará en el teatro de la Banda Primitiva.

El 10 de julio, también en el teatro de la Primitiva, será el turno de la Orquestra de la Comunitat Valenciana. Y cerrará el festival, el 17 de julio, la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana en la Unió.