Llíria recupera la señalización turística de los senderos tras la dana

Obras tras la dana - MANCOMUNITAT

VALENCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Llíria (Valencia) ha iniciado ya los trabajos de recuperación turística para ser uno de los municipios afectados por la dana de 2024. En concreto, se trabajará en la adecuación y señalización de las rutas senderistas que Visit Llíria tiene diseñadas y marcadas en el paraje natural de la Concordia.

Esta acción se ha podido realizar gracias al programa de ayudas urgentes dirigidas a mancomunidades de municipios afectados por los daños producidos por el temporal de viento y lluvias iniciado en la Comunitat Valenciana el 29 de octubre de 2024, dentro de la Actuación de Cohesión entre Destinos de la Comunitat Valenciana.

Se trata de un proyecto financiado con los fondos NextGenerationEU de la Unión Europea, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Mancomunidad Camp de Túria ha recibido la misión de gestionar 750.000euro junto al resto de municipios afectados. El presupuesto total para desarrollar los trabajos en el municipio de Llíria es de 36.000 euros.

El proyecto presentado por Llíria a esta ayuda tiene por objetivo la adecuación, señalización y promoción de los senderos homologados PR-CV 257, PR-CV 258, PR-CV 259 y PR-CV 260, todos ellos situados en el Paraje Natural Municipal de la Concordia y el PR-CV 365 en el municipio de Llíria, ha informado la Mancomunidad en un comunicado.

La propuesta se enmarca en una estrategia de turismo sostenible y de respeto al medio ambiente, alineada con la planificación territorial y las políticas europeas de desarrollo verde. Se adecuarán tramos deteriorados por la riada, se reforzará y reparará la señalización con elementos específicos (balizas, carteles de seguridad, avisos de cruce o pendientes), y se instalarán paneles informativos con mapas del recorrido, niveles de dificultad y buenas prácticas ambientales.

El objetivo es fomentar un modelo turístico descarbonizado y sostenible, basado en la movilidad no motorizada, el ecoturismo y el respeto por el entorno. Además, busca incorporar soluciones tecnológicas de bajo impacto, que mejoran la experiencia del visitante y refuerzan la competitividad del destino sin intervención agresiva en el medio.

Según ha añadido el concejal de Turismo de Llíria, Paco Garcia, se trabajará también en la reparación y refuerzo de la señalización existente, mediante balizas, avisos y elementos interpretativos; instalación de paneles informativos con mapas de recorridos, niveles de dificultad y buenas prácticas ambientales.

Para promover el uso responsable, se integrará tecnología digital mediante códigos QR que darán acceso a mapas interactivos, alertas meteorológicas, fichas de biodiversidad y enlaces a recursos turísticos y alojamientos rurales de la zona.

Bétera, Casinos, Benaguasil, Riba-roja de Túria y Vilamarxant también están coordinados por la Mancomunidad Camp de Túria para desarrollar diferentes proyectos en sus municipios.