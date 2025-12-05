Llorca aboga por "recuperar el espíritu de colaboración" entre Generalitat y Gobierno para agilizar la reconstrucción

El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca (i), y el alcalde de Picanya, Josep Almenar (d). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, aboga por "recuperar el espíritu de colaboración" entre la Generalitat y el Gobierno de España para "agilizar la reconstrucción" de la provincia de Valencia tras la trágica dana del 29 de octubre.

Así lo ha puesto de relieve el jefe del Consell en una visita a las actuaciones realizadas en el barranco del Poyo en Picanya, su primer acto como 'president' fuera de Palau.

Pérez Llorca se ha reunido con el alcalde de Picanya, Josep Almenar, en la sede del Ayuntamiento y, posteriormente, ha recorrido las calles de la localidad, así como visitado algunos comercios para conocer de primera mano cómo se está produciendo la recuperación.

Durante el acto, también ha comprobado la ejecución de las obras realizadas por la Generalitat en el barranco del Poyo junto a la CV-36, en el término municipal de Picanya.

Pérez Llorca ha recalcado que ha querido que su primer acto como máximo responsable de la Generalitat fuese la visita a una de las zonas más afectadas por la barrancada y reunirse con sus alcaldes. En este sentido, ha subrayado que su carácter municipalista le ha impulsado a tomar esta decisión porque "los alcaldes tenemos un lenguaje diferente, somos capaces de ponemos de acuerdo y nunca miramos las siglas que nos representan sino el interés de todos los ciudadanos".

El jefe del Consell ha asegurado que, tras la dana, "el sentir de la sociedad ha sido que las administraciones no habíamos estado a la altura". Por ello, "para volver a la normalidad había que reconocer los errores y pedir perdón".

Asimismo, ha explicado que durante la reunión se ha tratado acerca de las obras que quedan por hacer y se ha puesto en valor las inversiones ya realizadas, así como las ayudas directas concedidas.

Por otro lado, ha recordado que tras la riada hubo un acuerdo entre el Gobierno de España y la Generalitat para reconstruir los puentes de las localidades, de manera que cada administración se ocuparía de la mitad de los trabajos.

"Ese espíritu de colaboración es el que se debe recuperar para coordinar las actuaciones y trabajar conjuntamente a fin de acelerar todas las obras pendientes y realizar las infraestructuras necesarias para garantizar la seguridad de la ciudadanía, ante la posibilidad de nuevas riadas", ha aseverado.

RECUPERAR CARRETERAS

Asimismo, se ha valorado el esfuerzo económico sin precedentes realizado por el Consell para recuperar carreteras, la red completa de Metrovalencia, reparar las depuradoras y retirar más de 1.000 toneladas de residuos, escombros y barro de las zonas más afectadas.

Actuaciones a las que se suman las tareas de reconstrucción de competencia municipal que está asumiendo para apoyar a muchos ayuntamientos que carecen de recursos humanos y sobre todo financieros para hacer frente a la reconstrucción.