Llorca acusa al PSOE de "intentar" alimentar un debate sobre la prioridad nacional "para separarnos"

Imagen de archivo del' president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca - Rober Solsona - Europa Press

CASTELLÓ 23 Abr. (EUROPA PRESS) - -

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado este jueves respecto al concepto de prioridad nacional que él apuesta por la política "real y útil, por la que necesitan los ciudadanos", y cree que lo que "está intentando alimentar el PSOE es un debate "para separarnos, entrar al fango, a la crispación, a que tengamos que elegir entre un color y el otro".

Pérez Llorca se ha manifestado así ante los medios durante la visita que ha realizado a las obras de ampliación del centro de salud de Moncofa al ser preguntado si se contemplará el concepto de prioridad nacional en las negociaciones de los presupuestos de la Generalitat.

El jefe de Consell ha recordado que, preguntado por el arraigo nacional, lo que dijo fue que leyó en redes sociales del portavoz socialista al Ayuntamiento de València que "deberíamos prohibir la venta de pisos a los extranjeros", y se ha preguntado si eso es una prioridad nacional.

"Cuando visitamos cualquier ordenanza de cualquier ayuntamiento de la Comunitat Valenciana vemos que los alcaldes generalmente establecen el requisito del empadronamiento para muchas ayudas y subvenciones que sacan", ha dicho, y se ha vuelto a preguntar "si son los alcaldes de la Comunitat racistas". "Yo creo que no", ha dicho.

Así mismo, ha indicado que hay muchísima normativa de la Generalitat Valenciana que exige que se haya nacido en la Comunitat para tener una ayuda, "y no es que lo haga este gobierno, es que lo hacía también el gobierno del Botànic". Ha puesto como ejemplo que en las ayudas a los deportistas de élite se pide que hayan nacido en la Comunitat Valenciana. "Es que los gonbernantes del Botànic eran racistas", se ha cuestionado, a lo que ha respondido negativamente.

"Es un debate estéril en mi caso, pues yo apuesto por la política real y útil, por la que necesitan los ciudadanos, y creo que lo que está intentando alimentar el PSOE es un debate para separarnos, entrar al fango, a la crispación, a que tengamos que elegir entre un color y el otro, y yo hace tiempo dije que soy el perfil de político que busca huir de cualquier confrontación y lo que hay que intentar es dialogar, pactar", ha añadido.

Pérez Llorca considera que "es positivo para España que en Extremadura y en Aragón haya gobiernos que tengan estabilidad porque "es lo primero que nos piden los ciudadanos, es decir que cuando voten haya gobierno y estabilidad, y lo que se ha conseguido en Extremadura y Aragón creo que es muy poistivo".