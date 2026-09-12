Llorca afea la "hipocresía" de la izquierda al "ponerse la camiseta de los docentes" tras 8 años "dándoles la espalda"

Archivo - El presidente de la Generalitat valenciana y presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, interviene durante la clausura del II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del Partido Popular, en el Auditorio de Castellón. - Carme Ripollés - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y líder de los populares de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha censurado este sábado la "hipocresía" de la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, y del síndic de Compromís, Joan Baldoví, "al ponerse al frente de la manifestación de los docentes después de ocho años diciéndoles que no".

Por eso, "es complicado que la sociedad entienda que aquellas personas que les dijeron que no a los maestros y profesores tanto tiempo ahora se pongan la misma camiseta para reivindicar lo que ellos no hicieron", ha abundado el líder de los 'populares' en un encuentro con militantes en Vall d'Uixó (Castellón). Llorca ha estado acompañado por la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, y la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina.

Cabe destacar que este mismo sábado están convocadas tres manifestaciones con el lema 'Per la dignitat de l'escola pública. La lluita continua' (Por la dignidad de la escuela pública. La lucha continúa).

"En tres años de gobierno del cambio del Partido Popular, se ha hecho más por la educación que en los ocho años del Botànic", ha afirmado el jefe del Consell, que ha puesto como ejemplo la mejora salarial reclamada por el sector docente: "Durante los últimos cinco años los docentes estuvieron reivindicando al Botànic una mejora salarial y siempre les dijeron que no".

Pérez Llorca también ha defendido el "ambicioso plan de mejoras" puesto en marcha por el Consell para dar respuesta a las reivindicaciones del profesorado, "muchas de ellas absolutamente legítimas porque durante ocho años se abandonó mucho la educación, prueba de ello es que el informe PISA ha reflejado que no se había trabajado bien".

La Comunitat Valenciana se encuentra por debajo de la media nacional en los indicadores del Informe PISA de la OCDE en Lectura, Ciencias y Matemáticas.

Asimismo, el presidente del PPCV ha mostrado su "respeto por los docentes", ya que si "ellos consideran que tienen que reivindicar mejoras tienen todo el derecho del mundo". En ese sentido, ha remarcado: "Lo que quiero trasladar es que tienen una administración, que es la Generalitat, abierta al diálogo y al acuerdo".

"SECTARISMO DEL BOTÀNIC"

Por otro lado, Pérez Llorca ha hecho hincapié en la política "real y cercana" del Partido Popular En contraposición al Botànic, con el que, a su parecer, "había sectarismo y castigaban a municipios porque no gobernaban ellos". "En el PP gobernamos para todos", ha apostillado.

Como ejemplo, ha destacado las actuaciones realizadas en materia educativa en Vall d'Uixó, con la solución de problemas educativos que "llevaban años reivindicando y que nunca fueron atendidos", como la apertura de un nuevo colegio. "Es uno de los 14 centros educativos que se han abierto esta semana con el inicio del curso escolar", ha señalado Llorca.

INCENDIOS

El presidente del PPCV también ha aprovechado para defender que el actual Consell "ha demostrado otra forma de hacer las cosas si se compara con el Gobierno de España" tras los incendios que han afectado especialmente a la provincia de Castellón este verano: "Estar cerca de la gente, adoptar medidas inmediatas para ayudar a los afectados, tanto a agricultores como a personas que tuvieron que salir de casa y buscar un alquiler, quienes han perdido su patrimonio, o que tenían bienes dañados".

Pérez Llorca asimismo ha incidido en que desde la Generalitat Valenciana se han aprobado ayudas "para atender a todo el mundo" y, además, "un mes después del incendio sin estar todavía extinguido, ya se han puesto en marcha trabajos de reforestación y mejora de todo el entorno de la Sierra de Espadán".

Finalmente, el también jefe del Consell ha querido dar las gracias públicamente a la Diputación de Castellón y al Consorcio de Bomberos "por el esfuerzo que han hecho durante todo el verano". "Desgraciadamente ha sido esta provincia la que más ha sufrido los incendios, algunos muy seguidos y ninguno ha caído ni se ha quejado de las horas que ha dedicado", ha enfatizado.