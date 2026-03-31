Llorca afirma que el estudio del IVIA "ratifica" la capacidad productiva de los suelos agrícolas tras las riadas

Imagen del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en Sueca. - ROBERSOLSONA

VALÈNCIA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado que el estudio del impacto de la dana en los suelos agrícolas realizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) "ratifica la capacidad productiva del suelo agrícola de la Comunitat Valenciana tras las riadas".

Así lo ha señalado tras la presentación de este informe en un acto donde ha estado acompañado por el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, el director del IVIA, Alejandro Tena, y el alcalde de Sueca (Valencia), Julián Sáez, entre otras autoridades, tal como ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Durante su intervención, el jefe del Consell ha subrayado la importancia de este estudio para conocer qué había sucedido exactamente con los campos valencianos ya que las inundaciones de octubre de 2024 afectaron un total de 47.354 hectáreas de superficie agrícola.

En este sentido, ha resaltado "la necesidad de aportar rigor frente a las informaciones erróneas" y ha asegurado que el estudio del IVIA demuestra que "las tierras afectadas por la dana son tierras de muchísima calidad y son muy fértiles". "Son tierras tan buenas que a pesar de la riada vuelven a ser capaces de producir", ha abundado.

Entre las conclusiones del estudio, el 'president' ha resaltado la capacidad de resistencia del campo valenciano cultivado ante los episodios climáticos extremos frente aquel que está abandonado y ha defendido que "es un motivo más para seguir fomentando la agricultura", la cual ha considerado como "una seña de identidad".

Por ello, ha trasladado la apuesta del Consell por defender el sector agrario, "incentivar el relevo generacional y trabajar junto a los agricultores" con el fin de que el campo valenciano tenga un futuro.

En esta línea, ha puesto en valor la inversión de 26,7 millones de euros de la Generalitat para recuperar los campos que sufrieron daños graves tras la dana, de forma que se destinarán ayudas de 6.000 euros por hectárea para cubrir los gastos de replantación, "para garantizar que se vuelva a replantar en esas zonas que ha quedado demostrado que son fértiles, buenas y productivas", según ha indicado.

Del mismo modo, se ha referido a la orden de ayudas de 29 millones de euros para la incorporación de jóvenes y nuevos agricultores. En concreto, se han presentado un total de 677 solicitudes para jóvenes agricultores, las cuales se resolverán en las próximas semanas.

Además, ha recordado que ya se han resuelto los expedientes de los nuevos agricultores y que ya hay 108 agricultores que gracias a la inversión de 4,4 millones del Consell podrán empezar dentro de poco a cultivar y dedicarse a la agricultura, de los que el 58 por ciento son mujeres.

El 'president' también ha aludido "el ecologismo de salón que solo dictamina resoluciones en un despacho y no conoce la realidad" para reclamar que los productos valencianos como el arroz puedan competir en igualdad de condiciones que los que vienen de países terceros, para lo que ha trasladado todo el apoyo del Consell.

En este sentido, ha abogado por "trabajar todos de la mano" porque "cuando estamos todos juntos, cuando hay diálogo y entendimiento, las cosas funcionan", y ha puesto como ejemplo el I Pacto del Agua por l'Albufera para garantizar el agua que requiere el lago.

Asimismo, ha avanzado que la Generalitat ha elaborado un plan para dragar las zonas de l'Albufera que más lo necesiten ya que algunas áreas han perdido hasta 10 centímetros de profundidad.

Finalmente, Pérez Llorca ha ensalzado la labor del IVIA "para intentar mejorar los productos valencianos e investigar nuevas variedades que hagan más competitivos productos como el arroz", al tiempo que ha agradecido el esfuerzo y el compromiso de la Conselleria de Agricultura con el sector primario de la Comunitat Valenciana.

INFORME DEL IVIA

El área del estudio del IVIA ha abarcado una superficie aproximada de 6.500 kilómetros cuadrados y ha llevado a cabo el análisis de 461muestras de 367 parcelas con 12.605 analíticas.

El estudio, realizado para determinar el impacto en la fertilidad del suelo tras la dana, establece igualmente protocolos de actuación para la recuperación del suelo agrícola.