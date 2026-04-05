Llorca anuncia un aumento del 22% en el presupuesto de ayudas para proyectos de I+D+i del Ivace+i hasta los 59 millones

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado un aumento del 22 por ciento con respecto a la pasada edición en el presupuesto de ayudas para proyectos de I+D+i del Ivace+i Innovación hasta alcanzar los 59 millones de euros.

Estas subvenciones tienen como objetivo reforzar el desarrollo y fortalecimiento del ecosistema de innovación de la Comunitat Valenciana y, en esta convocatoria, incluyen múltiples novedades dirigidas a amplificar su impacto sobre el tejido empresarial, reducir la burocracia y contribuir a reforzar la soberanía tecnológica de Europa, tal como ha apuntado la Generalitat en un comunicado.

El plazo para presentar proyectos de innovación finalizará el 23 de abril, según publica el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.

El jefe del Consell ha destacado que "se trata de la mayor dotación económica que ha tenido esta iniciativa", al tiempo que ha puesto en valor la reducción y mejora de la eficiencia de la carga administrativa para que "los beneficiarios solo tengan que preocuparse por innovar".

"Queremos que la innovación llegue más lejos y tenga un impacto real en nuestro tejido productivo, para que el conocimiento y la tecnología que generamos se transformen en oportunidades para las empresas y en crecimiento económico para la Comunitat Valenciana", ha añadido.

Así, a través de estas ayudas, se potencia el desarrollo de soluciones innovadoras a retos de interés común a través de la colaboración de las esferas científica, tecnológica y empresarial, si bien este año se ha reorientado parcialmente para alinearse con la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP), que impulsa la Comisión Europea para reforzar la autonomía estratégica de Europa en sectores clave.

MENOS BUROCRACIA

Gracias al sistema de justificación simplificada de los gastos sujetos a subvención se reducirá notablemente la carga administrativa para las entidades beneficiarias, ya que solo deberán acreditar documentalmente los gastos de personal a través de nóminas y pagos a la Seguridad Social.

Con el fin de aligerar el proceso de instrucción y resolución de la convocatoria se ha implantado también un sistema de declaraciones responsables que sustituirá al tradicional proceso de comprobación de requisitos y condiciones para ser beneficiario.

Tal y como ha señalado el 'president', "damos un paso más en el proceso de seguir simplificando la administración para que todos aquellos que quieran seguir innovando y apostando por nuestro territorio puedan hacerlo de manera más fácil y rápida".

La nueva convocatoria pretende garantizar, además, que los proyectos respaldados tengan un efecto positivo relevante en el tejido productivo. Para ello, en la evaluación de las solicitudes dirigidas a empresas se reforzará el peso de su impacto. Así, con independencia de la puntuación global obtenida, se descartarán aquellas iniciativas que no alcancen la puntuación mínima exigida en este apartado.

Siguiendo la senda iniciada para ampliar el alcance de las ayudas, se ha reordenado la línea que apoya la red de agentes de innovación. A partir de ahora, cada entidad beneficiaria podrá optar a un máximo de seis años de financiación pública con el fin de liberar recursos y extender la red a nuevos participantes.

Aumenta también la relación de retos y soluciones priorizadas en esta convocatoria tras la finalización del Comité Estratégico de Innovación Especializado (CEIE) en Turismo. De este modo, los proyectos que se alineen con sus conclusiones recibirán puntuación extra en el proceso de evaluación de propuestas.

MÁS APOYO ECONÓMICO

El jefe del Consell ha destacado que "el incremento de la dotación presupuestaria no se limita a Proyectos Estratégicos en Colaboración sino que, además, la línea que financia el desarrollo de prototipos y proyectos piloto se eleva hasta los 5,4 millones de euros, lo que representa un 35% más que hace un año".

En un porcentaje similar crece el programa de Acciones complementarias para el impulso y fortalecimiento de la innovación, mientras que la línea de apoyo a las Unidades Científicas de Innovación Empresarial en centros de excelencia investigadora asciende un 26%, hasta los 3,5 millones de euros.

También progresa de forma significativa el programa de Impulso a la Compra Pública e Innovación (CPI), en especial la línea que incentiva la demanda de I+D+i en el sector público, que contará con un millón de euros, es decir, un 15% más que en 2025.

Los tres programas restantes, que promueven el talento, la consolidación de la cadena de valor empresarial y la asimilación de tecnologías avanzadas, se sitúan en valores similares a los del ejercicio precedente.

Con más de seis millones se ha dotado a Promoción del Talento, mientras que Compra Pública de Innovación y Acciones Complementarias disponen de 1,2 millones y 765.000 euros, respectivamente.