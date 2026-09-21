Llorca anuncia que el desdoblamiento de la CV-60 empezará en 2027 tras desbloquear 347 millones de inversión

Presentación del proyecto - GVA

VALÈNCIA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado el trabajo del Consell para "desbloquear" el proyecto de desdoblamiento de la CV-60, al "acortar" plazos y "evitar caducidades", lo que permitirá que las obras, en las que se van a invertir 347 millones de euros, comiencen "como muy tarde el próximo año 2027".

El jefe del Consell se ha pronunciado de este modo durante la presentación del proyecto de duplicación de esta vía entre l'Olleria y Terrateig (Valencia), una actuación que, según ha dicho, "mejorará la conectividad de las comarcas de la Vall d'Albaida, la Safor, La Costera y la Canal de Navarrés" y "marcará un antes y un después para toda la Comunitat Valenciana y las personas que nos visitan", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

En este sentido, ha indicado que esta autovía "va a establecer un nuevo canal de comunicación desde otras autonomías a la costa" y ha puesto en valor que la conectividad "también mejora el turismo y da a conocer mucho mejor los fantásticos rincones que tenemos en la Comunitat Valenciana".

Asimismo, ha subrayado la "repercusión económica" de una obra que "también mejorará la seguridad de los conductores y beneficiará a los sectores primario y de la logística", y contribuirá a que la Comunitat Valenciana "sea atractiva para la inversión, la riqueza y para generar empleo".

IMPACTO ECONÓMICO

En concreto, la Cámara de Valencia estima que se va a generar un impacto económico a largo plazo de 1.100 millones de euros y 8.900 empleos. Las primeras actuaciones de esta iniciativa se han ya iniciado este verano en los términos municipales de Alfarrasí, Montaverner y la Pobla del Duc, un primer paso "visible y real después de más de dos décadas", ha subrayado la Generalitat.

Entre las acciones de esta obra preliminar de un millón de euros se encuentra la habilitación de un itinerario ciclista y la mejora de un importante yacimiento arqueológico situado junto al río Missena.

Asimismo, están aprobados los proyectos de construcción de los tramos entre l'Olleria y la CV-62, y entre la CV-62 y Castelló de Rugat, mientras que está supervisado el tramo Castelló de Rugat-Terrateig. Al respecto, ha explicado que ya están presupuestados más de 70 millones de euros para hacer el tramo 3.

Además, ya se ha iniciado la redacción del proyecto de construcción del tramo Palma de Gandia-Gandia, que completará la conexión con la AP-7 y la N-332, tras consensuarse con la Demarcación de Carreteras del Estado. Una vez estén finalizados los proyectos podrá iniciarse la licitación de las obras.

"APUESTA INVERSORA" EN MOVILIDAD

El 'president' ha subrayado, asimismo, el "compromiso" del Consell con la mejora de las infraestructuras de la Comunitat Valenciana, en las que se van a invertir más de 5,6 millones de euros en esta legislatura, en actuaciones como la CV-95 entre Orihuela y Torrevieja; la Ronda de Castellón; los accesos al nuevo Hospital de Ontinyent o las rondas de Carlet y Tavernes de la Valldigna, entre otras.

Estos proyectos, junto a otras actuaciones en materia de movilidad e infraestructuras, especialmente en las áreas metropolitanas, "elevan la inversión de la Generalitat hasta casi los 2.000 millones de euros", ha defendido el 'president'.

Por otro lado, el jefe del Consell ha remarcado los "buenos datos macroeconómicos" de la Comunitat Valenciana, que se ha convertido en "la primera autonomía de España en creación de empresas y autónomos, y de empleo joven y femenino".