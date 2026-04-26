Llorca anuncia la incorporación de 548 jóvenes y nuevos agricultores y ganaderos al campo valenciano

Archivo - El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, anuncia la incorporación de 548 jóvenes y nuevos agricultores y ganaderos - GVA - Archivo

VALÈNCIA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado la incorporación de 548 jóvenes y nuevos agricultores y ganaderos al campo valenciano tras hacerse pública la resolución de ayudas impulsada por la Administración autonómica. Del total de beneficiarios, 109 corresponden a nuevos agricultores y 439 a jóvenes, lo que, para el Consell, pone de manifiesto su "firme compromiso" con el relevo generacional en el sector agrario.

En este sentido, Pérez Llorca ha destacado, en un comunicado, que la Generalitat con ello da "un paso firme hacia la revitalización del sector agrario con una convocatoria histórica que marca un punto de inflexión frente a uno de los principales retos del campo: el abandono de tierras y la falta de relevo generacional".

Esta iniciativa, que ha alcanzado "cifras récord", ha movilizado más de 27 millones de euros en ayudas, de manera que ha duplicado el número de beneficiarios respecto a convocatorias anteriores.

Cada beneficiario recibirá una media de 51.000 euros, "una inversión decisiva que permitirá no solo impulsar nuevos proyectos agrarios, sino también recuperar tierras que habían quedado en desuso", según ha resaltado Llorca.

A su juicio, la llegada de estos nuevos profesionales supone "una inyección de esperanza para el sector primario valenciano, clave para el equilibrio territorial, la sostenibilidad y el futuro de un sector vital". "Su compromiso garantiza la continuidad de una actividad esencial y refuerza el tejido rural", ha valorado.

677 SOLICITUDES

El jefe del Ejecutivo valenciano ha subrayado también el "esfuerzo" realizado por la administración autonómica tras recibir un total de 677 solicitudes. "Hemos batido récords tanto en volumen de ayudas como en agilidad en la tramitación, porque somos conscientes de que el futuro del campo no puede esperar", ha concretado.

Asimismo, ha reconocido el trabajo de los equipos técnicos y trabajadores de las oficinas comarcales, que han logrado "resolver el doble de expedientes en la mitad de tiempo, contribuyendo de forma decisiva al éxito de esta convocatoria".

El jefe del Consell ha remarcado la apuesta de la Generalitat por favorecer el relevo generacional, reducir los costes asociados a la actividad agraria y mejorar la estructura del sector.

En esta línea, ha aludido a la simplificación administrativa y a la reducción del 60 por ciento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales aplicable a las parcelas agrícolas, que sitúa el tipo impositivo en el 4%, frente al 10% anterior, lo que permite "reforzar la continuidad y sostenibilidad del campo valenciano".