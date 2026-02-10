Llorca anuncia la supresión del impuesto de sucesiones en empresas familiares y una bonificación a sobrinos y hermanos

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante la Asamblea General de AVE - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado que este año se bonificará un 25% el impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos y sobrinos y se aumentará al 50% en 2027. También ha avanzado una nueva bonificación del 99% de este mismo impuesto para facilitar la continuidad de las empresas familiares.

Así lo ha señalado durante su discurso de clausura en la Asamblea General de AVE, que se ha celebrado este martes en el Roig Arena de València y ha contado con la presencia de sus asociados, entre ellos el presidente de Mercadona, Juan Roig, y el presidente de AVE, Vicente Boluda. También han asistido miembros del Consell, encabezados por Juanfran Pérez Llorca; la alcaldesa de València, María José Catalá y el presidente de la Diputació, Vicent Mompó.

Este año, se ha invitado al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, para protagonizar un diálogo y también se ha celebrado una conferencia de la exministra de Asuntos Exteriores y profesora invitada en la Universidad de Georgetown, Ana Palacio.

El jefe del Consell ha expuesto que el Consell ha suprimido ya el impuesto de sucesiones y donaciones entre hijos, cónyuges y padres, y ha expuesto que "las donaciones se han incrementado en torno a un 60%". "La recaudación que hemos recibido de las donaciones en las sucesiones, después de eliminar en caso de grado 1 y grado 2, ha supuesto también un incremento en el 60%", ha comentado.

El 'president' ha destacado que se ha reducido el tipo del impuesto de transmisiones patrimoniales del 10 al 9, con un tipo "superreducido para los jóvenes menores de 35 años de la compra de su vivienda", del 8 al 6%.

Pérez Llorca ha subrayado además que el 90% de las empresas de la Comunitat Valenciana son familiares y aportan y generan en torno al 80% del empleo y del PIB. Por ello, ha anunciado que "va a haber una nueva modificación del impuesto de sucesiones y donaciones para facilitar su continuidad".

"Una medida que suprime el 99% del impuesto en empresas familiares, incluidas las agrícolas, negocios profesionales, participaciones de sociedades, y que va a permitir ampliar a los familiares beneficiarios hasta el cuarto grado, extendiéndose además a todos los herederos cuando el fundador esté jubilado", ha detallado.

"Yo estoy convencido que es compatible bajar impuestos y garantizar servicios públicos fuertes. Para conseguirlo, debemos seguir impulsando una economía sin trabas que cree empleo, reduciendo la hiperregulación normativa, bajando los impuestos, especialmente a las clases medias trabajadoras, y por supuesto defendiendo a nuestros sectores productivos frente a aquellos países que están compitiendo de forma desleal contra nosotros", ha remarcado.