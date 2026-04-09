Llorca apuesta por una movilidad multimodal y carga contra el Gobierno por el servicio "insostenible" de Cercanías

Archivo - El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, en imagen de archivo - ROBER SOLSONA-EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha apostado por una movilidad multimodal que combine diferentes modos de transporte como el tren, el metro, el autobús y también el vehículo privado, aunque ha esgrimido que, para que esto sea una realidad, "falta algo" y son las Cercanías, cuyo servicio en la actualidad ha tachado de "ineficaz, insostenible e injusto". "Denunciar esta situación ante el Gobierno de España no es un reproche, es una obligación", ha argumentado.

Así lo ha manifestado este jueves durante su participación en la jornada 'Presente y futuro de la movilidad urbana', organizada por Esdiario en València, en la que ha puesto en valor la apuesta del Consell por la movilidad metropolitana, que se materializa con iniciativas como por ejemplo el plan de actuaciones 2026-2030 de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), que contempla una inversión de hasta 240 millones de euros, una media de 400.000 euros diarios.

Pérez Llorca también ha subrayado la necesidad de avanzar con la puesta en marcha de proyectos "ambiciosos" como el E-TRAM de Elche, la conexión subterránea entre las estaciones de Xàtiva y Alicante en València o la redacción de los proyectos de ampliación de las líneas 11 y 12 de tranvía de la capital valenciana y del desdoblamiento de la vía en la línea 3 para aumentar la seguridad del trazado y mejorar las frecuencias de paso.

RENOVACIÓN DEL 100% DE METROBÚS

Por su parte, el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha reivindicado el trabajo del Consell en materia de movilidad tras la dana del 29 de octubre de 2024, al tiempo que ha sacado pecho de algunas de las inversiones puestas en marcha por el Gobierno valenciano en la presente legislatura, como la renovación del 100% del servicio de Metrobús, que ha pasado de 116 a 192 vehículos, un incremento del 65 por ciento.

Esta actuación se ha traducido en la duplicación del número de viajeros en la última década, que han rozado los 19 millones en 2025. "Esto no ocurre por casualidad, sino porque hemos mejorado frecuencias, ampliado líneas, creado servicios nocturnos y reforzado conexiones con hospitales, universidades y estaciones de metro y cercanías", ha valorado.

Así, ha resaltado que el Consell ha adaptado el sistema "a la realidad de cómo se mueve la gente hoy, además, apostando por la sostenibilidad, con una flota mayoritariamente eléctrica, más silenciosa y eficiente": "Estamos ante una apuesta decidida por modernizar y reforzar nuestro sistema de transporte público".

También ha compartido con el 'president' de la Generalitat las críticas al Gobierno de España por el servicio de Cercanías en la Comunitat y ha sostenido que el mismo "no está a la altura", lo que provoca que los ciudadanos se vean "obligados a usar el vehículo privado". Frente a ello, ha argumentado que la posición del Ejecutivo autonómico debe pasar por "no solo denunciar, sino actuar y buscar soluciones", como el refuerzo de otras alternativas de transporte.

En este sentido, Martínez Mus ha considerado "incompresible" que en la actualidad la línea C-3 de Cercanías (València-Utiel) continúe con vía única y sin electrificar. "No tiene ni pies ni cabeza, es prehistórico", ha expresado el vicepresidente tercero.

((Seguirá ampliación))