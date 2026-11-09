Llorca asegura que irá al funeral de las víctimas del accidente de Urda y critica que Sánchez "no asista"

Archivo - El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que acudirá este martes al funeral de las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda, que se celebrará en la Catedral de Toledo, y ha dicho que le sorprende que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no asista" y "que ponga la excusa de si es católico o no es católico".

"Qué menos", ha manifestado el jefe del Consell en declaraciones a los medios de comunicación en Callosa de Segura (Alicante), al ser preguntado por si irá al funeral, sobre lo que ha apuntado que "lo lógico" es mostrar "apoyo" y "solidaridad" ante la "tragedia" ferroviaria, y "especialmente presidentes autonómicos".

Del mismo modo, ha afirmado que ha podido hablar con la familia de la joven alicantina que falleció en el accidente y que le ha trasladado el pésame en nombre de la Generalitat. "Queremos estar allí, queremos compartir esos momentos de dolor con ellos", ha añadido sobre el funeral.

"No se trata de pensar en uno, se trata de pensar en los demás", ha subrayado el 'president', quien ha reiterado que, ante una "tragedia de la envergadura que ha tenido este accidente de tren", hay que "estar y compartir esos momentos de dolor con las familias".

El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, acudirán al funeral por las víctimas de Urda, pero Sánchez no asistirá.

Fuentes de Moncloa confirmaron que Cuerpo, que asumió las competencias de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente, estará presente en el funeral de este martes al igual que Tolón, que fue alcaldesa de la ciudad entre 2015 y 2023.