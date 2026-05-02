Llorca asiste a la elección de la Bellea del Foc Infantil de Alicante 2026 y destaca la "emoción y alegría"

Elección Bellea del Foc Infantil de Alicante 2026 - GVA

ALICANTE, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asistido al acto de elección de la 'Bellea del Foc Infantil d' Alacant 2026', Leire Arellano, de la hoguera Plaza del Mediterraneo, quien ha sido elegida junto a sus Damas de Honor de entre las 80 candidatas que han concurrido, tal como ha informado la Administración autonómica en un comunicado.

Pérez Llora ha destacado la "emoción y alegría" que se ha vivido "en una noche que ha sido espectacular para la ciudad de Alicante" y ha aprovechado la ocasión para felicitar la labor de la Bellea del Foc de 2025, Valentina Tárraga, de la que ha destacado su "formidable y entrañable" discurso de despedida.