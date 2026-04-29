Llorca, sobre su candidatura:"No tengo un minuto para pensar en mí, tengo todo el tiempo para pensar en los valencianos"

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado, respecto a si se siente "apoyado" para ser el candidato del PP a la próximas elecciones, que se dedica "única y exclusivamente" al encargo que le encomendaron Les Corts como jefe del Consell. "No tengo un minuto para pensar en mí, tengo todo el tiempo del mundo para pensar en todos los valencianos y en todas las valencianas", ha aseverado.

Así lo ha manifestado Llorca, que este miércoles ha visitado el nuevo puesto de mando de Metrovalencia, a preguntas de los medios, sobre su posible candidatura a la próxima cita electoral.

"No pierdo un minuto en esas cosas. Me dedico única y exclusivamente al encargo que me encomendaron Les Corts Valencianes, que es ser presidente de la Generalitat, trabajar en la recuperación, como estamos viendo hoy, y en atender las necesidades de los valencianos", ha enfatizado.

A Llorca también se le ha interrogado sobre si va a mantener este miércoles un encuentro con los presidentes provinciales del PP. En este sentido, ha comentado que se suele "ver con ellos todas las semanas".

HABLA "DEL DÍA A DÍA" CON PRESIDENTES PROVINCIALES

"Es decir, no hay ninguna novedad ni nada. Más allá de lo institucional que me corresponde, también como presidente del partido de la Comunitat Valenciana mantengo reuniones constantes con ellos, no tienen ninguna novedad. Hablamos del día a día y hablamos también de cómo van las cosas", ha precisado.

Y sobre la negociación de los presupuestos con Vox ha señalado que no tiene novedades en este momento. "Cuando las tenga, ya saben que yo no rehúyo nunca las preguntas y les comunicaré la información", ha concluido.