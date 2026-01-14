Llorca comparte la inquietud de los agricultores ante el acuerdo con Mercosur y anuncia una campaña de promoción

El 'president' se reúne este miércoles por la tarde en el Palau de la Generalitat con representantes de las asociaciones agrarias AVA-Asaja, La UNIÓ, Asaja Alicante, CCPV-COAG, UPA-PV y la Federación de Cooperativas Agroalimentarias - GVA

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha mostrado el apoyo del gobierno valenciano a la preocupación del sector agrario de la Comunitat respecto al acuerdo entre la Unión Europea y los países de Mercosur. Además, ha anunciado que se impulsará una campaña de promoción de los productos valencianos con una "inversión importante" por parte del Consell.

Así lo ha trasladado tras reunirse este miércoles por la tarde en el Palau de la Generalitat con representantes de las asociaciones agrarias AVA-Asaja, La UNIÓ, Asaja Alicante, CCPV-COAG, UPA-PV y la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de la Comunitat Valenciana.

La UE y los países de Mercosur firmarán el próximo 17 de enero el histórico acuerdo de libre comercio en la capital de Paraguay, Asunción, tras 26 años de negociaciones y pese al rechazo férreo de países como Francia e Irlanda y las protestas del sector agrícola europeo. El pleno del Parlamento Europeo decidirá la próxima semana si decide iniciar el proceso para denunciar el acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En este contexto, Llorca ha trasladado el apoyo de la Generalitat a la "inquietud" de los agricultores valencianos respecto al acuerdo de Mercosur, por lo que ha prometido trasladar esas preocupaciones a su partido (PP).

Tras señalar que "quedan muchas cosas por matizarse" en el acuerdo, ha exigido que haya reciprocidad y que los productores de Mercosur cumplan las mismas "condiciones estrictas" que deben cumplir los valencianos y los del resto de Europa.

También ha pedido que se hagan controles en los países de origen para comprobar que la entrada de productos se haga "cumpliendo con todo lo que se le pide a los agricultores valencianos". Ha planteado que se trasladen técnicos del Gobierno de España a los países de origen para comprobar que sus productos "están hechos con la misma dedicación y profesionalidad que los de los agricultores valencianos".

El jefe del Consell ha urgido así al Ejecutivo de Pedro Sánchez a "que se tome muy serio el control en frontera de todos los productos que lleguen".

PROMOCIONAR LA MARCA DE PRODUCTOS EUROPEOS

Al mismo tiempo, ha apostado por promocionar "la marca de productos europeos" porque "es muy importante que el consumidor sepa de dónde viene lo que va a consumir" y que tiene las mismas garantías sanitarias que lo producido en la Comunitat Valenciana.

Se ha comprometido, de la mano del conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, a iniciar una campaña de promoción de los productos valencianos, con "una inversión importante", para "ir preparándonos ante ese posible acuerdo, si se firma".

Por último, ha recogido la petición de las asociaciones agrarias de que traslade su preocupación a los eurodiputados del PP. "Trasladaremos esa petición a los que son de mi partido y a los que no para que haya un compromiso firme con sector agrario y ganadero de la Comunitat Valenciana".

"PUÑALADA"

Las asociaciones agrarias valencianas califican de "puñalada" el acuerdo con Mercosur tal y como se plantea en la actualidad porque es "tremendamente perjudicial" para la agricultura europea y "muy, muy grave" para la valenciana, en concreto, para el sector arrocero, el ganado de bovino o la naranja. Por eso han pedido a Llorca que lo traslade a los europarlamentarios para la futura votación del acuerdo.

Según ha indicado el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, hay una movilización en toda Europa tras la aprobación del acuerdo en el Consejo y ante el posible retraso al mes de marzo o abril de la aprobación definitiva en el Europarlamento. Aguado ha indicado que se va a plantear al departamento de justicia europeo si ese acuerdo está en consonancia con el Tratado de Roma.

"Estamos utilizando todas las armas posibles", ha asegurado, y ha indicado que los agricultores saldrán a la calle a protestar en la Comunitat Valenciana, Madrid y otros lugares. "Queremos un acuerdo con Mercosur, claro, pero queremos un acuerdo que respete a los dos partes y especialmente al sector débil, que es el agrario. Y creo que el acuerdo que han hecho los políticos beneficia algunos sectores económicos, pero perjudica mucho al sector primario, que es el agrario", ha recalcado.

En esta línea, ha advertido: "Si perdemos la seguridad alimentaria y otras cosas, quizá perdemos más de lo que imaginamos". Por ello, ha pedido la colaboración política y se ha mostrado satisfecho por la reunión convocada por Llorca y por su oferta de que esta mesa de diálogo continúe abierta para seguir hablando hasta la aprobación definitiva del acuerdo.

Así, ha indicado que quieren convencer a los representantes políticos para que se pongan "al lado del campo europeo porque es muy importante para la vida de muchas personas".

Desde La Unió, su secretario general, Carles Peris, ha subrayado que su organización ya tiene convocada una movilización en Madrid el 11 de febrero, a través de la entidad estatal, por lo que continúan con las protestas iniciadas. "No nos parece bien, no nos gusta el acuerdo, que va a ser muy perjudicial para el sector agrario valenciano y con el que nosotros, bajo ningún concepto, estamos de acuerdo". Y por eso han pedido a Llorca que lo traslade a los europarlamentarios valencianos para la futura votación.