Llorca condena los crímenes de Xilxes: "Lo ocurrido nos conmociona profundamente como sociedad y como pueblo"

Varios agentes de la Guardia Civil en el domicilio de Xilxes donde un hombre presuntamente mató a su exmujer y su hija de 12 años - Carme Ripollés - Europa Press

VALÈNCIA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha trasladado su "afecto, cercanía y apoyo sincero" a la familia, amigos y vecindario de Xilxes (Castellón), después de que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género haya confirmado estos dos casos y el homicidio de una mujer en Madrid como crímenes machistas. "Lo ocurrido en Xilxes nos conmociona profundamente como sociedad y como pueblo. No hay palabras ante una tragedia así", ha señalado el jefe del Consell en un mensaje en la red social X.

Pérez Llorca ha trasladado todo su "afecto, cercanía y apoyo sincero" a la familia, a los amigos "y a todo el vecindario de Xilxes en estos momentos tan duros. Condenamos con toda firmeza cualquier forma de violencia contra la mujer".

También la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha condenado estos crímenes en un mensaje en X: "Otras tres mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres. Una de ellas, una niña de 12 años en Xilxes.

Es insoportable. Ya son 9 mujeres asesinadas en 2026. 1.352 vidas arrebatadas desde 2003. 66 menores. 510 huérfanos. Mi condena más enérgica al terrorismo machista y a la complicidad de los discursos negacionistas", ha señalado.

Con estos sucesos ya son nueve las mujeres asesinadas este año por violencia machista. En concreto, se trata de dos crímenes machistas, en Castellón y Madrid. En el primero, la víctima es una mujer de 48 años, presuntamente asesinada por su excónyuge en Xilxes (Castellón) este martes. Tenía una hija menor de edad, presuntamente asesinada por violencia vicaria por su padre en el mismo suceso.