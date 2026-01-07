Llorca condiciona el congreso del PPCV al final de la reconstrucción tras la dana: "Hay suficiente tiempo para hacerlo"

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, realiza una visita institucional al Ayuntamiento de València y se reúne con su alcaldesa, María José Catalá - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del PPCV y 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha insistido en condicionar la celebración del congreso del Partido Popular de la Comunitat Valenciana a la finalización de la reconstrucción tras la dana, con lo que cree que "hay demasiado tiempo para hacerlo".

Además, ha reivindicado la transición "ejemplar" en el seno del PPCV tras la salida del 'expresident' Carlos Mazón y ha abogado por seguir trabajando como "un partido unido" mediante la fórmula de la gestora por la que optaron hace unas semanas.

Así lo ha trasladado, en rueda de prensa en el Ayuntamiento de València junto la alcaldesa Mª José Catalá, al ser preguntado por si plantea que ese congreso se celebre en 2026 o por si cree que sería conveniente hacerlo, como piden algunas voces en el PPCV como el 'expresident' Francisco Camps.

Tras afirmar que "las cosas del partido se han llevado muy bien", Llorca ha señalado que era "complicadísimo" abordar una transición así a mitad de una legislatura con el cese de un 'president. "Hemos dado un ejemplo de entereza, seriedad y rigor del PPCV", ha aseverado, y ve difícil recordar "una transición así en España en una situación similar".

Según ha expuesto, se ha optado por una gestora "donde están todas las sensibilidades del partido unidas". "Porque es un partido unido que tenía claro que había que unirse para ganar las elecciones, y así lo hicimos. Y en esa línea tenemos que seguir trabajando", ha manifestado.

Dicho esto, Llorca ha indicado que desde el PPCV ya dijeron en su momento que "mientras hubiera reconstrucción" tras la dana no veían oportuno hacer un congreso del partido "que al final es para resolver cuestiones internas".

"Cuando llegue el momento y esa fase esté terminada, yo también he sido un claro defensor de que los militantes valencianos tienen que decidir el futuro del partido, pero creo hay suficiente tiempo para hacerlo", ha zanjado.

En este punto ha tomado la palabra Catalá, líder del PP en la ciudad de València, para decir que ha "pedido unas elecciones generales" a los Reyes Magos porque cree que es más importante y prioritario que un congreso del partido. "Sobre todo para los valencianos", ha añadido Llorca.

El pasado 22 de diciembre, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, optó finalmente por una gestora al frente del PPCV tras la dimisión de Mazón, presidida por Llorca y con Carlos Gil como nuevo secretario general. Gil, diputado nacional y alcalde de Benavites (Valencia), es un hombre próximo al presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicent Mompó.