Llorca cree que a la AVL "le falta flexibilidad" y "le sobra rigidez y algo de política"

VALÈNCIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha considerado que la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) "le falta flexibilidad" y "le sobra rigidez y algo de política"

Así lo ha aseverado el jefe del Consell, en un encuentro organizado por Las Provincias, al ser preguntado por su opinión sobre el topónimo 'València', cuestión sobre la que se ha pronunciado el ente normativo en contra de la propuesta del Ayuntamiento de cambiar a cerrada la tilde en la denominación en valenciano.

Llorca se ha preguntado "cómo se puede cambiar el nombre de un municipio o de una ciudad en un despacho?". "Eso es lo que hizo el señor Ribó --en referencia al exalcalde de València de Compromís--, cambiar el nombre de la ciudad en un despacho".

Seguidamente, ha manifestado que él no se imagina que se decida el nombre de ninguna ciudad por un informe lingüístico. "Esto no se lo he dicho a la alcaldesa --la 'popular' María José Catalá--, por lo tanto a lo mejor hasta se enfada", ha dicho.

"Pero es que elegir el nombre de una ciudad es mucho más que todo eso. Yo creo que decidir cambiar el nombre de una ciudad lo tienen que decidir los vecinos que viven en esa ciudad, pero nunca en un despacho. Tenemos la gran ventaja de que València es tan grande y significa tanto que da igual dónde le pongas la tilde", ha incidido.

Cuando se le ha planteado si "sospecha" que la AVL, "como dijo el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó", quiere "hacer política", el 'president' ha comentado que "cada vez está más solo" defiendo a la Acadèmia y se ha reafirmado en "hay que respetar las instituciones". A renglón seguido, ha preciado: "Y el respeto también tiene que partir de aquellas personas que están dentro de la institución, que yo creo que a veces lo han perdido".

"Para que todo el mundo lo entienda, en España la Real Academia Española de la Lengua hace una función y luego está el Instituto Cervantes que hace otra, que es la de la promoción de la lengua y la de difundir la lengua en todas las partes del mundo. Algo que veo mucho de en la Real Academia Española de la Lengua y que no veo la Acadèmia Valenciana de la Llengua, es la forma que tiene de adaptarse a los cambios sociales en el idioma que se produce", ha expuesto.

"MUCHÍSIMO RESPETO A LA INSTITUCIÓN"

"Hoy da la sensación que la Academia Valenciana de la Lengua, y lo digo con muchísimo respeto a la institución, que la sigo respetando mucho, parece ser que nos dice cómo tenemos que hablar. 'Oiga, este es el manual, ahí lo tienen. Si lo hablas así, como solemos decir en broma por ahí, estás normalizado, ¿no? Y si no, no. En cambio, la Real Academia Española cada vez acepta más nuevas palabras y se adapta más a esos cambios lingüísticos sociales".

En consecuencia, ha apuntado que a la institución normativa valenciana "le falta flexibilidad y le sobra rigidez". Pérez Llorca, que ha remarcado que hace estas observaciones desde "un punto de vista crítico positivo", ha aseverado que "nos vamos a sentir más identificados todos con nuestra Acadèmia Valenciana de la Llengua si se adapta a los cambios sociales que se dan y no tiene esa rigidez".

Por tanto, ha dicho compartir con Vicent Mompó que "le sobra algo de política a la Academia Valenciana de la Lengua", algo que, según ha asegurado, le ha trasladado a la propia presidenta de la entidad, Verònica Cantó.