Llorca cree que Mazón ha asumido su responsabilidad al dimitir y dice que su acta se la ha dado "la soberanía popular"

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante una rueda de prensa, a 3 de diciembre de 2025, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha considerado que su predecesor como jefe del Consell, Carlos Mazón, ha asumido su responsabilidad al dimitir y, sobre la posibilidad de exigirle el acta de diputado, ha recalcado que él no puede "tomar una decisión personal sin atender lo que marquen los estatutos del partido". "El acta no nos la ha dado el partido, sino la soberanía popular. Por lo tanto, hay que ser muy respetuosos con los tiempos y con las normas", ha expresado.

En un encuentro organizado por la Cadena SER en València este martes, Llorca ha defendido que Mazón "ha asumido su responsabilidad, la responsabilidad más alta, que es la de dimitir", en unos tiempos en lo que, a su juicio, "cuesta que un político tenga la humildad de reconocer errores o incluso de pedir perdón". Y ha recalcado que, en este sentido, su partido, el PP, "ha sido ejemplar".

"Hemos sabido reconocer errores, hemos sabido pedir perdón y hemos asumido las responsabilidades políticas que correspondían. Dimitió la consellera de Emergencias, dimitió el secretario autonómico de Emergencias y ha dimitido hasta al propio 'president' de la Generalitat", ha indicado.

En este contexto, ha señalado que el PP tiene que "guardar muchísimo respeto a la investigación judicial" en marcha en el juzgado de Catarroja y ha indicado que, cuando la jueza "saque sus conclusiones, veremos qué conclusiones saca y adoptaremos las medidas y las posturas que tengamos que adoptar en base a lo que marcan los estatutos del partido".

Sobre si contempla el escenario de exigirle el acta de diputado a Mazón, lo que no puede hacer un 'president' de la Generalitat es "tomar una decisión personal sin atender lo que marquen los estatutos del partido" y ha expuesto: "El acta que tengo yo como diputado autonómico y el que tiene el señor Mazón no es un acta que nos ha dado el partido, sino nos lo ha dado la soberanía popular. Por lo tanto, hay que ser muy respetuoso con los tiempos y con las normas".

Y ha insistido en que el PP, tras la dana, "ha sido ejemplar en asumir errores, en pedir perdón y en asumir las responsabilidades políticas que creo que tocaban asumir y que las hemos asumido".

((Seguirá ampliación))