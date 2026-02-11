Llorca cree que la relación de PP y Vox no se verá afectada tras la polémica por las viviendas protegidas de Alicante

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, este miércoles en Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, el 'popular' Juanfran Pérez Llorca, considera que la polémica surgida por las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en la promoción Les Naus de la Playa de San Juan, en la ciudad de Alicante, no afectará a su relación con Vox.

"Vox sabe de sobra que al gobierno de la Generalitat no le ha afectado este asunto, que somos muy transparentes y muy exigentes en el día a día, y no creo que tenga ningún problema con ellos", ha manifestado.

En estos términos se ha expresado este miércoles el jefe del Consell en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante, al ser preguntado por si cree que el hecho de que Vox haya reclamado la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), algo que también han hecho los grupos de izquierdas, puede afectar a las relaciones entre las formaciones 'populares' y voxistas tanto en Les Corts Valencianes como en el consistorio.

La polémica ha llegado tras conocerse que la ya exconcejala de Urbanismo en el Ayuntamiento, Rocío Gómez, y que familiares de la también dimitida directora general María Pérez-Hickman, así como un arquitecto municipal, están entre los adjudicatarios de VPP. Además, Miguel Ángel Sánchez ha renunciado al cargo de jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, después de trascender que una de las beneficiarias es la madre de sus dos hijas.

Igualmente, en este contexto, la titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha incoado este miércoles diligencias previas para investigar la adjudicación de VPP en esa promoción.

Asimismo, al ser preguntado por si cree que se podría haber actuado "mejor" para "evitar" el caso de las VPP, ha afirmado: "Es que no se pueden hacer mejor. Es que el gobierno de la Generalitat las ha hecho mejor".

"Y hoy en día el plan que hay de vivienda y los requisitos que se exigen son mejores que los que había. Es decir, los requisitos que se pedían y que han originado este problema eran requisitos que estaban aprobados por el anterior gobierno. En este caso, nosotros estamos siendo mucho más estrictos en condiciones y en medidas", ha señalado, entre críticas al anterior Consell del Botànic.

Del mismo modo, ha reconocido que en este caso "aún" hay que ser "mucho más diligentes con esta cuestión". "Y le puedo asegurar que mi relación con todo aquel que quiera entenderse conmigo siempre es buena. Yo soy una persona abierta al diálogo, al entendimiento", ha afirmado.

Por otro lado, el 'president' ha afirmado que "no" ve que "la acción del alcalde haya generado ninguno de los problemas que se están detectando". "Lo que está haciendo es intentar que se conozcan todos los hechos. Aquellas personas que también ha considerado que existía la mínima sospecha al respecto han sido apartadas", ha agregado.

"IGUALES ANTE LA LEY"

Además, sobre si el Consell contempla impedir que cargos de la administración autonómica puedan aspirar a conseguir VPP, una medida que ya han anunciado los ayuntamientos de Alicante y Elche, ha resaltado que hay que "cumplir la ley" y que, por tanto, "aquella persona que tenga un cargo y que quiera optar a cualquier cuestión que esté regulada por la ley lo que tiene que hacer es cumplirla".

También ha valorado que, "evidentemente, en estos casos que son de adquisición de vivienda" y en los que son necesarios unos requisitos económicos, "es difícil que un cargo de la Generalitat cumpla ese requisito". "Por lo tanto, yo no creo que haya que excluirlos o no excluirlos, lo que hay que hacer es que todos seamos iguales ante la ley", ha apostillado.

"Y lo que aquí ha pasado en este caso es que determinadas personas han utilizado información privilegiada para beneficiarse de su cargo y no estar en igualdad de condiciones respecto a los demás", ha añadido.

De nuevo, se ha mostrado "indignadísimo" y "enfadadísimo" tras haberse conocido que "algunos funcionarios con uso indebido y utilizando información privilegiada se hayan beneficiado de algo tan sensible como es la adquisición de una vivienda".

"Y me indigno aún más a la vista del poco interés que ha habido en la vivienda por parte de los anteriores gobiernos de la Generalitat Valenciana. Ochos años sin construir ninguna vivienda. Nosotros nos tomamos muy en serio el tema de la vivienda. Nos hemos puesto las pilas en la construcción de viviendas", ha agregado.

RESPONSABILIDADES

Igualmente, ha insistido en que los 'populares' han asumido responsabilidades en este caso, con dimisiones como la de la ya exedil Rocío Gómez, y también en la dana. Asimismo, ha comparado el caso de las VPP con accidentes ferroviarios como el de Adamuz (Córdoba): "Todos sabemos ya que ha sido la falta de mantenimiento en el tren la que ocasionó el accidente. Y allí nunca se asumen responsabilidades. Yo no creo tampoco en los políticos que piden muchas responsabilidades pero luego no asumen ninguna cuando ellos tienen problemas. Ese no es el caso del PP".