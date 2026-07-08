Llorca sobre cuándo le designarán candidato a la Generalitat: "Vivo centrado en trabajar por los valencianos"

Archivo - El nuevo president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

BENICÀSSIM (CASTELLÓN), 8 (EUROPA PRESS)-

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado hoy respecto a cuándo espera que le designen candidato a la Generalitat que vive "con muchísima tranquilidad" y centrado "única y exclusivamente" en lo que le preocupa, "a diferencia de otros, que es trabajar por todos los valencianos".

Pérez Llorca se ha manifestado así ante los medios de comunicación tras visitar la 'Escola de la Mar' de Benicàssim y al ser preguntado al respecto.

"No hay ningún gesto más grande que pueda hacer el presidente de tu partido que cuando te pide que seas presidente de la Generalitat. Yo estoy aquí como presidente de la Generalitat por dos motivos: porque el presidente de mi partido me lo pidió y porque conté con la mayoría absoluta de Les Corts para investirme presidente", ha destacado.

Por otra parte, preguntado por el acto que tenía hoy el expresidente de la Generalitat Francisco Camps para reiterar su voluntad de presentarse al congreso para ser presidente del PPCV, Pérez Llorca ha indicado que Camps le merece "todos los respetos del mundo".

"Es un militante del partido, que ha sido un 'president' de la Generalitat y siempre mantengo mucho respeto por las figuras de los 'expresidents', por lo tanto no tengo nada que valorar", ha subrayado.