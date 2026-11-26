El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante una sesión de control en Les Corts - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido este jueves los acuerdos alcanzados entre PP y Vox en la Comunitat Valenciana desde que los 'populares' asumieron el ejecutivo autonómico a mediados de 2023, ya que según él estos pactos dan "estabilidad" y benefician a los ciudadanos en materias como los impuestos, la educación o la vivienda.

"Evidentemente, el gobierno del cambio ha valido la pena para los valencianos", ha dicho en la sesión de control en Les Corts, en respuesta a la pregunta del síndic de Vox, José Mª Llanos, quien se ha interesado por "los resultados de las medidas que el Consell ha podido aprobar e impulsar gracias a los acuerdos alcanzados con Vox".

En su intervención, Llanos ha reivindicado los resultados de las medidas que el Consell ha aprobado e impulsado gracias a los acuerdos alcanzados con su partido, que ha definido de "sentido común". Ha vuelto a defender la 'prioridad nacional' en el acceso a ayudas sociales y a vivienda pública, mediante criterios de arraigo y residencia en la ley de presupuestos, y las medidas de simplificación administrativa y de rebajas fiscales.

En materia migratoria, ha defendido las medidas impulsadas por su grupo para promover el retorno voluntario de inmigrantes, la reintegración de menores extranjeros no acompañados a sus países de origen y la deportación de extranjeros delincuentes, así como la repatriación de "quienes asaltan las fronteras españolas". "Vox ha puesto los cimientos para la remigración", ha dicho.

De cara al futuro, el síndic ha asegurado que todavía quedan muchas medidas por impulsar: "Con un Gobierno con Vox en España, las vamos a conseguir. La sanidad, los servicios sociales, la educación, la seguridad y la vivienda serán mejores. Y nuestros jóvenes podrán volver a su casa, de donde nunca quisieron irse. Eso también es justicia y eso es sentido común*.

En su única réplica, Llorca ha vuelto a defender que el Consell ha logrado aprobar presupuestos en los tres últimos años, mientras ha reiterado sus críticas por la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) durante la actual legislatura. "Esa es la realidad", ha señalado, para insistir en que las cuentas son "la herramienta que permite mejorar la calidad de vida de los ciudadanos".

"Algunos no tienen presupuesto y los ciudadanos no saben la cantidad de dinero que han robado", ha añadido en este punto el también presidente de la gestora del PPCV.

Por contra, ha repetido que la Generalitat ha contado con unos presupuestos que han aportado "estabilidad incluso en momentos tan difíciles como la reconstrucción" tras la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó 234 fallecidos en la provincia de Valencia. Ha acusado a PSPV y Compromís de no aprobar las cuentas posteriores a la tragedia porque, según él, demuestra que "no quisieron ayudar a reconstruir desde el minuto uno".

"850 FAMILIAS SIN COBRAR INDEMNIZACIONES DEL CONSORCIO"

También ha apuntado como "dato muy significativo" que "en estos momentos todavía hay 850 familias que no han cobrado la indemnización del Consorcio de Compensación de Seguros" tras la dana, algo que ve "lamentable".

Durante su turno, Llorca ha vuelto a defender las rebajas de impuestos aprobadas por el Consell, en lugar de "sangrar a las familias", mientras también "se puede recaudar más e invertir más". "Hoy hay más inversión en colegios y en sanidad a pesar de lo que digan", ha dicho, y ha sacado pecho de ser "la comunidad autónoma con más desgravaciones en el IRPF".

Otras "políticas de verdad" que ha resaltado son las agilización del pago de las subvenciones a las familias de acogida o del bono del alquiler, así como ser "la comunidad con más gasto en educación".

"Ha sido un éxito, y se lo dice un valencianoparlante, haber aprobado la libertad educativa, por el protagonismo que merecen los padres y madres. La imposición estaba destrozando el valenciano, y se lo dice un valencianoparlante", ha abundado en alusión a la Ley de Libertad Educativa que sustituyó la anterior de Plurilingüismo.

Paralelamente, ha destacado las ampliaciones de hospitales y centros de salud en marcha, la enseñanza gratuita de 0-3 años, la reducción en un 70% de las listas de espera de operaciones de prioridad 1, las 7.000 viviendas en construcción o la Ley del Suelo del Consell que se tramita en Les Corts y, según él, "permitirá solventar el problema de la vivienda".

Y ha remachado señalando a PSPV y Compromís: "Si quieren ejemplo de gestión, ahí tienen los trenes. Así están los Cercanías y nosotros, en ocho meses, arreglamos todo Metrovalencia" tras la dana.