Llorca defiende en Bruselas el campo valenciano y pide una regulación específica para el sector cerámico

Pérez Llorca se reúne con el vicepresidente tercero del Parlamento Europeo para coordinar acciones en defensa del campo y el sector cerámico valenciano - GVA

VALÈNCIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido en Bruselas la necesidad de mantener los fondos de una PAC que garantice la igualdad de los productos valencianos, así como una regulación específica para el sector de la cerámica.

Pérez Llorca, junto al conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha mantenido una reunión de trabajo con el vicepresidente tercero del Parlamento Europeo, Esteban González Pons, para coordinar acciones en defensa del campo y del sector cerámico, dos ámbitos de "vital importancia para la economía de la Comunitat Valenciana".

Al respecto, ha reivindicado la necesidad de una Política Agraria Común (PAC) con "menos burocracia, que incluya medidas específicas que garanticen el apoyo a los agricultores jubilados" y que "los productos valencianos puedan competir en igualdad de condiciones en los mercados europeos".

Asimismo, ha defendido la importancia de que los fondos de la PAC sigan llegando a la Comunitat Valenciana "ante los rumores de que se puedan reducir un 23%", lo que, según ha dicho, "podría hacer un daño irreparable a nuestra agricultura".

Pérez Llorca ha insistido en desarrollar medidas de salvaguarda para los productos valencianos respecto a los nuevos tratados comerciales en marcha y, en este sentido, se ha congratulado de que los productos cárnicos que vienen desde Brasil "van a estar más controlados y limitados a partir del mes de septiembre".

Además, ha planteado al representante europeo la posibilidad de que haya una marca o sello de calidad de los productos europeos y valencianos que "ofrezcan mayor seguridad al consumidor".

Ante la situación de incertidumbre que vive el sector agrario, el president ha recordado alguna de las medidas puestas en marcha por el Consell, como "las destinadas a asegurar el cambio generacional en el campo, vitales para mantener el sector primario de la Comunitat Valenciana que además es una de nuestras señas de identidad".

SECTOR CERÁMICO

Asimismo, ha analizado también con el vicepresidente del Parlamento Europeo la situación del sector cerámico valenciano y los retos a los que se enfrenta tras la propuesta de descarbonización de la UE.

Así, ha señalado que "hay que seguir mejorando y adaptándonos a las medidas para proteger el medio ambiente", si bien ha solicitado un calendario realista, así como una "regulación específica" para la cerámica, ya que por sus características y su desarrollo tecnológico "no se puede comparar con otras industrias".

El president también formulará estas peticiones en las reuniones que mantendrá hoy con el comisario de Agricultura de la UE, Christophe Hansen; con el embajador de España ante el Reino de Bélgica, José María Rodríguez Coso, y con el embajador representante adjunto permanente de España ante la Unión Europea y responsable de los asuntos de industria y medio ambiente, Oriol Escala.

En su visita a las instituciones europeas se ha mostrado "optimista y confiando" en conseguir avances para defender estos dos sectores clave para la economía de la Comunitat Valenciana.