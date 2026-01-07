Llorca defiende la "colaboración con la justicia" de Feijóo tras remitir sus mensajes con Mazón el día de la dana

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, realiza una visita institucional al Ayuntamiento de València y se reúne con su alcaldesa, María José Catalá - Rober Solsona - Europa Press

VALENCIA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido que el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, quiso "colaborar con la justicia" al remitir a la magistrada que investiga la gestión de la dana los mensajes de Whatsapp que compartió con el 'expresident' Carlos Mazón el día de la catástrofe, el 29 de octubre de 2024, que provocó 230 fallecidos.

Así lo ha manifestado, en rueda de prensa en el Ayuntamiento de València junto a la alcaldesa, Mª José Catalá, al ser preguntado por los 'whatsapps' aportados por Feijóo a la juez el pasado 2 de enero.

En esos mensajes, Feijóo se interesa por el número de muertos y desaparecidos, pregunta a Mazón si el Gobierno le ha llamado y confía en que les esté prestando ayuda. Además, le recomienda en un par de ocasiones liderar la comunicación porque es "la clave": "Lleva la iniciativa de comunicación... Es la clave. Los alcaldes diputaciones coordinados y con la gente y tú informando".

"He visto al presidente de mi partido queriendo colaborar con la justicia, lo que dista mucho de lo que hace el Gobierno que, constantemente, cada vez que hay una investigación en curso que afecta al Gobierno o a militantes de su partido, cuestiona la imparcialidad, la independencia o incluso la actuación de los jueces", ha dicho Pérez Llorca al ser cuestionado por la opinión que le merecen los mensajes de Feijóo sobre "liderar" la comunicación sobre la dana y por si él hubiera actuado igual en este caso.

Tras subrayar que no hay "ningún dirigente del Partido Popular que haya cuestionado nada respecto a la investigación de la dana", ha reiterado que "desde el primer momento" dijo que va a "mantener muchísimo respeto" a la causa y que hará "pocas valoraciones".

"Por tanto, más allá de las especulaciones que se quieren hacer, lo que es objetivo es la colaboración de todos los dirigentes del Partido Popular en la investigación de la dana", ha zanjado el jefe del Consell.