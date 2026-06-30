Llorca defiende "un modelo turístico equilibrado y sostenible para avanzar en el liderazgo" de la Comunitat Valenciana

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, este martes en Benidorm (Alicante) - GVA

ALICANTE, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido este martes en la ciudad de Benidorm (Alicante) "un modelo turístico equilibrado y sostenible para avanzar en el liderazgo de la Comunitat Valenciana".

Así se ha pronunciado en la inauguración de la sexta jornada 'Territorios, tendencias y oportunidades para el sector turístico nacional', organizada por 'Okdiario', ha detallado el gobierno valenciano en un comunicado.

Allí, ha reivindicado la actividad turística como un "motor económico" y ha considerado que esta autonomía es "un ejemplo de gestión y de equilibrio entre vecinos y turistas". También ha afirmado: "Hemos concienciado a los vecinos de la Comunitat Valenciana que un turista es uno de los mejores clientes que podemos tener para garantizar el futuro de nuestra tierra".

El jefe del Consell ha agradecido la "consolidación" de esta iniciativa y ha destacado que "el turismo debe ser siempre un debate abierto porque es de todos", donde tienen que estar representados "los que vienen a disfrutar, los que vienen a descansar, los que vienen a ser felices, pero también los vecinos que viven en las ciudades turísticas". Por ello, ha abogado por "buscar ese equilibrio entre residentes, visitantes, operadores, asociaciones y también entre las administraciones".

Pérez Llorca ha subrayado que la Comunitat Valenciana "ha sabido evolucionar desde su reconocido liderazgo en el sol y playa hacia un modelo más diversificado y sostenible" que "ha ido rompiendo la estacionalidad" y que "busca el equilibrio atendiendo las demandas que también buscan cultura, naturaleza, turismo de congresos, turismo deportivo o de festivales", ha apuntado la Generalitat.

"BUSCAR SIEMPRE EL EQUILIBRIO"

A juicio del 'president', "la importancia del turismo es buscar siempre el equilibrio y no entrar en disputas o en turismofobias que no son reales" y ha defendido que la Comunitat "es tierra hospitalaria". "Hemos demostrado y demostramos todos los días cómo podemos hacer compatible el turismo con las personas que viven aquí", ha agregado.

Asimismo, ha aludido a la "importancia" de la industria turística "para garantizar los servicios públicos sanitarios, educativos y sociales", por lo que ha apostado por "cuidar y mimar" el turismo.

Durante su intervención, el jefe del Consell ha manifestado igualmente que "en esta legislatura en la Comunitat Valenciana se ha podido comprobar que cuando se gestiona, se regula, todo es compatible y con todo se puede conseguir el equilibrio", y ha puesto como ejemplo "la regulación de los pisos y los apartamentos turísticos y la eliminación de la tasa turística".

Para Pérez Llorca, el "salto cualitativo que se ha dado en la Comunitat Valenciana" en el ámbito turístico "pone en valor todo nuestro territorio los 365 días del año, desde el interior a la costa, de norte a sur y de este a oeste".

Al respecto, ha aseverado que esta estrategia "ya está dando resultados", tal y como reflejan "los últimos datos de Turespaña que constan que la Comunitat Valenciana registró en mayo de 2026 el mayor crecimiento relativo del empleo turístico de España, con un incremento del 3,9 por ciento hasta alcanzar los 232.761 trabajadores afiliados al sector", han remarcado desde la Generalitat.

INVERSIÓN

Pérez Llorca ha destacado que el "compromiso" del Consell con el turismo "se refleja en los presupuestos de la Generalitat, que incrementan un 21% la dotación destinada a este ámbito hasta alcanzar los 98 millones de euros".

Entre las principales medidas, ha apuntado "el aumento de las ayudas dirigidas a las empresas del sector, que alcanzarán los siete millones de euros para impulsar el 'marketing' de eventos, los festivales, el turismo de interior y la innovación turística, así como el incremento del 16,3% de la financiación del Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (Invattur)".

"No hay futuro en la Comunitat Valenciana si no hay turismo y eso tenemos que tenerlo claro", ha aseverado Pérez Llorca, quien ha indicado que la Generalitat ultima el diseño del Plan Estratégico de Turismo 2026-2030, elaborado junto al sector, las instituciones y la sociedad civil, con el objetivo de "consolidar los productos turísticos actuales e impulsar aquellos con mayor potencial de crecimiento".