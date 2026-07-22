Llorca defiende que los presupuestos dan “estabilidad” y niega que prioridad nacional sea “distinguir por color de piel"

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ofrece declaraciones a los medios tras el pleno de presupuestos en Les Corts - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reivindicado que los presupuestos autonómicos para 2026, aprobados este miércoles en Les Corts con los votos de PP y Vox, demuestran la “estabilidad de la legislatura” y “garantizan el futuro de todos los valencianos”. Además, ha puesto en valor el “diálogo y entendimiento” con Vox y ha negado que la ‘prioridad nacional’ vaya a suponer “distinguir a las personas por su color de piel”.

“Nosotros ponemos énfasis en el arraigo. Este presupuesto no distinguirá por el color de piel jamás, no lo toleraría ningún dirigente del Partido Popular, sino que tiene en cuenta a las personas que llevan más tiempo censadas en los municipios”, ha manifestado en los pasillos del parlamento valenciano al finalizar el pleno de presupuestos.

Les Corts han aprobado definitivamente los presupuestos para 2026, los primeros de Llorca al frente del Consell y los primeros que regulan por ley la 'prioridad nacional' en una comunidad autónoma. PP y Vox han exhibido una sintonía total durante el trámite parlamentario, salvo en la enmienda del grupo minoritario de la oposición para recortar casi un millón de euros los fondos de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).

En general, Llorca ha destacado la “gran noticia” de la aprobación de presupuestos, algo que ve “vital” para garantizar el futuro de los valencianos y los proyectos “importantes” en sanidad, educación, políticas sociales e infraestructuras. Ha subrayado que es el presupuesto “más ambicioso que nunca” en educación para resolver los “problemas heredados” que, según él, motivaron la huelga docente actualmente suspendida hasta el inicio de curso en septiembre.

En esta línea, ha garantizado que los presupuestos permitirán seguir con la construcción de centros educativos y con su climatización, así como con la puesta en marcha de hospitales, “no maquetas”, en las tres provincias. También ha destacado el “esfuerzo a pulmón” en materia de dependencia para reducir las listas de espera, mientras ha vuelto a criticar que el Gobierno no abone el 50% del gasto que le corresponde.

Paralelamente, ha asegurado que continuará la reconstrucción tras la dana con el Pla Endavant y ha querido “trasladar un mensaje de optimismo a las asociaciones que reciben subvenciones nominativas, porque sin presupuestos es imposible” que las perciban.

En alusión a Vox, el también presidente de la gestora del PPCV ha agradecido “a todos los diputados que han votado que sí” a los presupuestos, “porque han votado futuro”. Un futuro que ha relacionado con el aumento del empleo y de las inversiones, que “no es casual” y, según él, permitirá “volver a tener esa Comunitat Valenciana que tuvimos” antes del anterior gobierno del Botànic.

"EL PP NO SE PLIEGA" A VOX

Preguntado por la ‘prioridad nacional’, que se ha incluido en la ley de presupuestos en el acceso a la vivienda y a ayudas sociales, y por qué ha cedido al respecto ante Vox, Llorca ha recalcado: “El Partido Popular no se pliega: dialoga y busca consensos en prioridades como la educación, la sanidad y las políticas sociales”.

Respecto a si está de acuerdo con el concepto de ‘prioridad nacional’, ha indicado que el Consell quiere “poner énfasis en el arraigo”, con lo que ha prometido que este presupuesto “no distinguirá jamás por el color de piel”. Según ha asegurado, se priorizará a las “personas que llevan más tiempo censadas en los municipios” como “hacen los alcaldes socialistas” en localidades donde gobierna el PSPV.

En cuanto a la AVL y a la posición de Vox, ha esgrimido que en el acuerdo presupuestario con los de Abascal ya se estableció que no “aceptaba recortes”, aunque ha admitido que él también “discrepa en cómo funciona” actualmente la institución normativa del valenciano. “Hay una discrepancia con Vox, no somos iguales y Vox sabía lo que yo opinaba”, ha apostillado.

"TRANQUILIDAD ABSOLUTA" DE FEIJÓO

Cuestionado por si le ha contactado en los últimos meses el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre los presupuestos, Llorca ha afirmado que no ha recibido “ninguna llamada” del jefe de la oposición sobre “ninguna cuestión presupuestaria”: “Lo que traslada es la tranquilidad absoluta de que hay un gobierno serio y estabilidad”.

Por contra, ha criticado que en el Gobierno de Pedro Sánchez “todo son promesas y grandes anuncios”, en alusión a los tres años que lleva sin aprobar Presupuestos Generales del Estado, por lo que considera que estas cuentas autonómicas son “un espejo” en el que debería mirarse el Ejecutivo central.

Por otro lado, preguntado por cuándo será designado por el PP como candidato a la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas, ha reiterado que no es un tema que le “preocupe” o le “quite el sueño para nada”. “Cuando llegue el momento se resolverá y lo importante es que tenemos presupuestos”, ha zanjado.