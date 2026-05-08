Llorca destaca los beneficios de la integración de España en la UE para el desarrollo de la Comunitat Valenciana - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 8 May. (EUROPA PRESS) - -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado los beneficios de la integración de España en la Unión Europea hace 40 años para el desarrollo económico y social de la Comunitat Valenciana.

Un hecho que, tal y cómo ha subrayado el jefe del Consell, ha permitido poner en marcha inversiones e infraestructuras clave para el territorio como todas las actuaciones llevadas a cabo en el entorno de l'Albufera o el desarrollo de Metrovalencia y el TRAM.

Así lo ha manifestado durante el acto con motivo del Día de Europa, en el que ha trasladado que estos 40 años desde que España forma parte de la Unión Europea, se han adquirido beneficios, derechos y obligaciones, al tiempo que ha indicado que hay que seguir trabajando "por ese impulso social, democrático, de libertad y de paz que nos da formar parte de este organismo".

Pérez Llorca ha destacado que ante los retos que vienen del futuro hay que ser conscientes de que cuanta más unidad y entendimiento haya entre los 27 países miembros, se está fortaleciendo el futuro de todo el mundo, "especialmente de los más jóvenes".

En este sentido, ha señalado que la Unión Europea hay que estudiarla y conocerla, por lo que, el próximo curso escolar 2026-2027 se incorporará la asignatura optativa de Unión Europea en Bachillerato para que los alumnos sepan de dónde venimos, dónde estamos y dónde tenemos que estar.

CONCURSOS ESCOLARES

En el acto institucional se han entregado los premios a los concursos escolares sobre la Unión Europea convocados por la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia, en colaboración con la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Europe Direct Comunitat Valenciana, en el que se han galardonado dibujos, comics y reels en Instagram para fomentar la conciencia y el entendimiento de los valores fundamentales que sustentan la Unión Europea.

Asimismo, se han otorgado los premios de la IV Edición del Concurso Europa en letras y colores organizado por la Diputación de Castellón.