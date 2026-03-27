Llorca destaca la inversión directa de la Generalitat de 70 millones en la renovación del servicio de bus TAM

Presentación del futuro servicio de transporte en autobús Transporte Alicante Metropolitano (TAM) de l’Alacantí - GVA

ALICANTE, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha subrayado la apuesta del Gobierno valenciano por la red de transporte público metropolitano en la comarca de l'Alacantí, con la puesta en marcha de la renovación del servicio de autobús "más rápido y eficiente" que atenderá las necesidades de más de 510.000 habitantes y en el que la Generalitat invertirá de forma directa 70 millones de euros, de los 185 que supondrá el coste total del servicio durante los próximos diez años.

Así lo ha manifestado el jefe del Ejecutivo valenciano tras asistir a la presentación del futuro servicio de transporte en autobús Transporte Alicante Metropolitano (TAM) de l'Alacantí, donde ha estado acompañado por el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, y por alcaldes de la comarca.

En este acto, el 'president' ha resaltado que este es un ejemplo de "política útil al servicio de los ciudadanos y una alternativa real al coche que mejora la sostenibilidad y la seguridad de nuestro territorio" y ha agregado que en definitiva se trata de "más movilidad sostenible en un territorio seguro para mejorar la vida de los alicantinos".

En concreto, ha precisado que la propuesta presentada se trata de 21 rutas organizadas en 14 líneas que cubren toda el área metropolitana y en la que además se incorporan nuevas líneas nocturnas y se garantiza la movilidad fuera del horario habitual.

Igualmente, ha explicado que se incorporan servicios directos en líneas clave con menos paradas y menos tiempo de viaje, también se refuerza la lanzadera directa con el aeropuerto y se ponen en marcha nuevas líneas sin transbordos hacia la Universitat d'Alacant y conexiones directas con hospitales como el de Sant Joan. Esto será gracias a la incorporación de nuevos vehículos hasta contar con una flota de 59, con una apuesta por autobuses articulados que permite en estos vehículos duplicar los pasajeros.

Las nuevas líneas se integran en el sistema de Transporte Alicante Metropolitano (TAM) que unifica los autobuses urbanos e interurbanos de Alicante y su área metropolitana. Ahora se abre un plazo de alegaciones para que los diferentes ayuntamientos que se ven beneficiados, cuyos representantes han estado presentes, hagan sus propuestas de mejora de cara a poner en marcha el servicio.

Pérez Llorca ha enfatizado que "no es solo un mejor servicio de transporte público, es una mejora en el día a día de los alicantinos" y ha añadido que esta nueva planificación de rutas "conecta mejor que nunca los hospitales, la universidad, las playas, centros administrativos y comerciales mejor y los hace más accesibles a la población".

REFUERZO FRECUENCIAS

En esta línea, ha puntualizado que se aumenta el número de expediciones hasta las 243.5000 anuales, se refuerzan las frecuencias en los principales ejes metropolitanos "que es lo que más pedían los usuarios y se aumenta el servicio durante todo el año en municipios que antes tenían limitaciones".

De hecho, ha señalado que con estas líneas de autobuses renovadas "se facilita la movilidad cotidiana, el día a día, para ir a estudiar, trabajar, acudir a consultas o salir a disfrutar".

El jefe del Consell ha recordado que, al inicio de esta legislatura, más del 90 % de las concesiones de los servicios de autobuses estaban caducadas y ha matizado que "para este Consell ha sido una prioridad ordenar los nuevos contratos y garantizar la estabilidad del servicio".

En Alicante, según ha indicado, las mejoras llevadas a cabo por el Ejecutivo valenciano "son visibles en toda la provincia" y ha aludido a las actuaciones acometidas en la Marina Baixa, con el nuevo transporte interurbano, el refuerzo del Bus del Vinalopó, las 9 líneas de la Nueva Alcoyana, las 28 de la Vega Baja, así como la mejora en la conexión entre Calp, Moraira y Teulada o la modernización del servicio Elx Rodalia y Les Marines - Alacant.

Por último, ha aseverado que "la planificación y la seriedad son esenciales para que el transporte público funcione y preste un servicio fiable a los ciudadanos. Lo contrario, como vemos a menudo, sólo trae caos".