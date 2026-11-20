El 'president' de la Generalitat y líder del PP en la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (c), este viernes en Dénia (Alicante) - PP

ALICANTE, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y líder del PP en la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que Alberto Núñez Feijóo "cambiará la actual Ley de Costas" si es presidente del Gobierno "para proteger los núcleos urbanos tradicionales y garantizar la titularidad de las viviendas que actualmente están amenazadas por los deslindes del Ejecutivo de Pedro Sánchez".

Así lo ha indicado durante un acto sobre costas celebrado en Dénia, en el marco de la campaña por las elecciones generales del 29 de noviembre, en el que han participado también el vicepresidente tercero del Consell, Vicente Martínez Mus; la presidenta del PP de Dénia, Pepa Font, y el del PP de la provincia de Alicante, Toni Pérez, según un comunicado de la formación 'popular'.

Pérez Llorca ha advertido de que "los deslindes planteados por el Gobierno de España ponen en riesgo unas 50.000 viviendas en la Comunitat Valenciana". "Muchas personas pueden perder la titularidad de sus casas y otras van a ver limitados sus derechos simplemente por la inoperancia de un Gobierno que no ha querido gestionar durante ocho años", ha señalado.

Y ha criticado que, "ante la falta de ejecución de proyectos de regeneración de playas y de búsqueda de soluciones, el Gobierno de Sánchez haya optado" por "trazar una línea desde un despacho y poner en peligro la propiedad de miles de familias". "Una situación que afecta a localidades de toda la Comunitat, como Dénia, Guardamar del Segura y numerosos municipios de la provincia de Castellón", señalan desde el PP.

Asimismo, ha apuntado: "Venimos a defender la vivienda y a buscar soluciones al principal problema que tiene este país. La izquierda, allí donde ha gobernado, no ha construido vivienda de protección y ahora el Gobierno de España pone en riesgo la propiedad de miles de hogares".

"COMPATIBILIZAR"

Igualmente, Pérez Llorca ha defendido que "la solución pasa por compatibilizar la regeneración y conservación de las playas con la protección de los núcleos históricos urbanos y los derechos de sus propietarios".

En este sentido, ha afirmado que la Generalitat "impulsó" una Ley de Costas propia "para dar respuesta a esta problemática". "El Tribunal Constitucional ha señalado que esa protección corresponde al Gobierno de España. Por tanto, para solucionar este escollo hay que cambiar la Ley de Costas estatal, y ese es uno de los compromisos que ha asumido Alberto Núñez Feijóo: cuando llegue a la Presidencia del Gobierno modificaremos la ley para proteger nuestros núcleos urbanos", ha sostenido.

El líder de los 'populares' valencianos ha insistido en que "los políticos tienen que gestionar, resolver los problemas y afrontarlos", frente a un Gobierno que, a su juicio, "ha optado por la confrontación en lugar de ofrecer respuestas a los afectados".

"El Partido Popular viene a gestionar, a resolver problemas y a buscar equilibrios: proteger nuestras playas y, al mismo tiempo, garantizar que las familias puedan conservar sus viviendas y su propiedad", ha concluido.