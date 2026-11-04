Llorca, sobre la dimisión de Puente: "Ha tardado mucho en hacer lo que le tocaba"

Archivo - El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Afea a Sánchez "enchufar compañeros de partido" en Adif y Renfe y augura que los españoles "lo harán dimitir" el 29N

LONDRES, 4 Nov. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Pablo Fortea) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha subrayado este miércoles que el ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, que dimitió ayer, "ha tardado mucho en hacer lo que le tocaba". Al mismo tiempo, Llorca ha censurado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "enchufar compañeros de partido" en Adif y Renfe y ha augurado que los españoles "lo harán dimitir" tras las elecciones generales del 29N.

Así lo ha manifestado el jefe del Consell, en declaraciones a los medios, en la World Travel Market de Londres, al ser preguntado sobre la decisión anunciada por el ministro este martes ante la Diputación Permanente del Congreso, y que incluye la renuncia a ir en las listas del PSOE el 29N, seis días después del accidente ferroviario de Urda (Toledo) que ha dejado 69 víctimas mortales, y nueve meses después del siniestro de Adamuz (Córdoba) en el que murieron 46 viajeros.

"Yo, sinceramente, creo que es lo que esperaba toda la sociedad, la dimisión del ministro Óscar Puente", ha recalcado Llorca, que se ha mostrado sorprendido de que "toda la izquierda se ha movilizado para describirnos" al exministro "como un político digno": "Parece que tengamos que hacer un busto, un reconocimiento, cuando ha tardado mucho en hacer lo que le tocaba, que es dimitir ya en el primer accidente ferroviario. Porque ya no se trata solo de accidentes, se trata de que hemos perdido la confianza de todos los españoles en el sistema ferroviario".

En este punto, ha comentado que ayer mismo hubo "otro accidente, que no tuvo víctimas mortales, pero que tuvo un maquinista herido", algo que, a su juicio, prueba que "tenemos un grave problema de gestión". Para Llorca, esta situación es derivada por decisiones tomadas por Pedro Sánchez, quien "decidió sustituir la capacidad técnica, especialmente en materia de seguridad, en el tema de ferrocarriles, para enchufar compañeros de partido, o incluso de socios de Gobierno, como Compromís en la Comunitat Valenciana".

Asimismo, ha afeado que en Adif y Renfe hay trabajadores, "destacados asesores del gobierno del Botànic", que "no tenían la cualificación para estar en el puesto que ocupan". Por lo tanto, ha apostillado, "hay un responsable de todo ello, que es Pedro Sánchez".

"Lo que va a intentar la izquierda es zanjar una crisis con la dimisión de un ministro que no es suficiente. Hay una responsabilidad por encima de ese ministro que es la del presidente del Gobierno de España, que evidentemente no va a dimitir, pero estoy convencido de que en las próximas elecciones le dimitiremos todos los españoles", ha agregado.

"LO MÁS LÓGICO"

Sobre la noticia de que el actual vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, será quien asuma la cartera de Transportes y Movilidad Sostenible tras la dimisión de Puente, Llorca ha afirmado: "Por las fechas que quedan y sabiendo que van a abandonar el Gobierno, era lo más lógico".

Dicho esto, ha destacado el perfil de Carlos Cuerpo y ha hecho hincapié en que Sánchez "ha cambiado la forma de asignar Ministerios", puesto que "ha pasado de un ministro tuituero con más carácter político, como hizo al principio con la designación de (José Luis) Ábalos, que todos sabemos cómo acabó, a buscar un perfil más técnico o más profesional".

Por ello, Llorca ha incidido en que es "un motivo más" para exigir responsabilidades a Sánchez. "Tuvo tiempo para hacerlo ya en el primer accidente de tren", ha manifestado.

"AQUÍ SÍ SE ASUMIERON RESPONSABILIDADES POLÍTICAS"

Preguntado sobre una posible comparación de Óscar Puente con el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón durante la gestión de la dana de octubre de 2024, Llorca ha aseverado que "no es comparable" porque en la Comunitat Valenciana "sí se asumieron responsabilidades políticas como tocaba", ha dicho, antes de recordar que dimitieron dos conselleras: Salomé Pradas (Emergencias) y Nuria Montes (Turismo). "Y luego el presidente de la Generalitat", ha apostillado.

Según ha remarcado, Sánchez "no ha asumido ninguna responsabilidad". "Les queda mucho que aprender al Gobierno de Pedro Sánchez. En la Comunitat Valenciana primero no se realizó una encuesta para ver si era conveniente o no conveniente que dimitiese la consellera. Lo hizo. Aquí primero han pensado en el tema electoral, no en la dignidad de las víctimas o en la dignidad de las personas como hoy aluden. Por lo tanto, si quieren compararse a la Comunitat Valenciana lo que tiene que hacer es dimitir como presidente del Gobierno", ha finalizado.