Llorca elude valorar el informe de Fiscalía sobre Mazón: "Tenemos que respetar las instituciones y dar ejemplo"

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha vuelto a eludir valorar el hecho de que Fiscalía haya solicitado al TSJCV la devolución de la causa de la dana al juzgado de Catarroja para que continúe con la investigación, ya que considera que en el momento procesal actual no hay "indicios suficientes de criminalidad" contra el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón, y ha defendido que él nunca se pronuncia sobre decisiones judiciales porque tiene que "respetar a las instituciones" y "dar ejemplo".

"El fiscal ha emitido su resolución, tendrá que resolverla el Tribunal Superior de Justicia y el PP, como ha hecho siempre, acatará la decisión que se tome con máximo respeto", ha añadido. "Tenemos que respetar a las instituciones y los que estamos al frente de las administraciones o que tenemos cargos de relevancia tenemos que dar ejemplo a la sociedad. Si queremos que los ciudadanos respeten las instituciones, nosotros tenemos que respetarlas", ha argumentado.

No obstante, el 'president' sí que ha pedido que se investiguen los audios del marido de la jueza que instruye la gestión de la dana y ha asegurado que, "como un valenciano más", él quiere que se sepa "exactamente lo que pasó". "Merecemos que se sepa todo con detalle", ha reclamado, al tiempo que ha defendido que el PP "nunca ha negado una investigación", como tampoco lo ha hecho la Generalitat, "ni ninguna institución" gobernada por su partido.

Así lo ha manifestado en el encuentro 'Una Comunitat de líderes' organizado este miércoles por el diario Las Provincias, en alusión a unos audios difundidos por algunos medios de comunicación en los que supuestamente se escucha al marido de la jueza participando en la toma de declaración de algunas víctimas de las riadas.

"Han aparecido unos audios que son preocupantes. Creo que todos los valencianos tenemos el mismo derecho a pedir que también se investiguen y que se aclaren los hechos. Estamos hablando de una tragedia, posiblemente la más grande que hemos sufrido en la Comunitat Valenciana y de las más grandes que ha sufrido este país, que merece que se investigue, que merece que se aclare", ha expuesto.

Según ha defendido Pérez Llorca, "cuando aparecen otras cuestiones, que aquellas personas que no entendemos mucho de los procedimientos judiciales nos sorprenden, también tenemos que exigir que se investiguen y que se llegue hasta el final".

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS Y PENALES

Cuestionado sobre si cree que en esta causa de la dana se ha podido confundir la exigencia de responsabilidades políticas con las penales, ha pedido "distinguir dos cosas: el relato y la realidad". "Hay algunos que se han empeñado en generar un relato, que reconozco que lo ganaron y que solo ha servido para polarizar más a la sociedad. Y luego hay una investigación en curso que se tiene que dejar de trabajar y que ahí se tienen que sacar aquellas conclusiones", ha especificado.

Dicho esto, ha valorado que Mazón "asumió las responsabilidades políticas que le tocaban" hasta el punto de dimitir y ha agregado que cualquier "otro tipo de responsabilidad no le corresponde decidirlas ni a la sociedad ni a los políticos", sino "a los tribunales". Preguntado sobre la situación del 'expresident' y por si, en su caso, él dejaría el escaño, ha replicado que él nunca se pone "en el papel de nadie".

RECONSTRUCCIÓN

Por otro lado, respecto al proceso de reconstrucción y sobre si el Consell se marca plazos para su finalización, ha puesto en valor el trabajo llevado a cabo por su Ejecutivo para reparar centros de salud, colegios, pistas forestales, depuradoras, carreteras o puentes, "y todo se ha hecho en un año", cuando en "cualquier inversión lo lógico es que se tarde año y medio o dos años en tenerla terminada": "Aquí se ha hecho un esfuerzo sobrehumano por intentar recuperar muchísimos daños materiales perdidos, y eso hay que ponerlo en valor".

No obstante, ha reconocido que en "determinados aspectos" la reconstrucción podría ir de forma "más rápida", pero ha apuntado que existen "dos cuestiones" que provocan, a su juicio, que "no se ponga en valor todo lo hecho": una es "la falta de afrontar las obras hídricas" y la otra que quedan aún unos 500 ascensores por reparar. En cualquier caso, ha reivindicado que la reconstrucción "va bien" y, sobre los elevadores, ha dicho que es "difícil establecer un plazo".

Aunque ha admitido que existe "una sensación de que esto no se acaba" porque no ha habido "cambios normativos para atender esta reconstrucción" y por otras circunstancias "ajenas a la administración". "Una cosa extraordinaria no se puede solucionar con una legislación ordinaria", ha remarcado.

ALBUFERA Y COMISIÓN MIXTA

Sobre la Albufera, Llorca ha defendido que se ha hecho un "muy buen trabajo" para limpiar el lago y se ha llegado a un acuerdo con los regantes para poder renovar el agua, entre otras cosas. "Las administraciones se tienen que poner de acuerdo", ha reclamado.

En este sentido, ha expresado que los valencianos han tenido "esa sensación de estar solos para afrontar esta tragedia", ha exigido que ello "se tiene que acabar" y ha valorado que ahora existe "una oportunidad" que es la comisión mixta con el Gobierno, una herramienta para que "nos pongamos todos a trabajar", pero ha pedido al Ejecutivo central que "se la crea".

Y sobre si corre peligro que esta comisión se quede solo en una foto, el 'president' de la Generalitat que espera que no sea así y ha pedido que la coordinación "tiene que ser mejor y más efectiva": "Allí nos miran todos los ciudadanos, tenemos que demostrar que no solo es una foto y que avanzamos en decisiones y en hechos".

Aunque ha advertido de que, "si pasado el tiempo no avanza, no tiene sentido que nos reunamos todos para que los ciudadanos vean que no somos capaces de arreglar nada".