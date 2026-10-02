Llorca garantiza que la Ocean Race no abandonará la ciudad de Alicante: "Siempre tendremos un vínculo con ella"

Archivo - Imagen de archivo de The Ocean Race en Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha garantizado que la Ocean Race no abandonará Alicante y ha señalado que el Gobierno valenciano lleva "mucho tiempo trabajando" con la organización del evento deportivo, con quien mantiene "un contacto muy estrecho". "Siempre tendremos un vínculo con ella", ha recalcado.

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este viernes en Fira Alacant, donde asiste a la inauguración de la VII Feria Alicante Gastronómica, al ser preguntado sobre si el Consell negocia para que la Ocean Race se quede en Alicante.

"La Ocean Race creo que ya forma parte de Alicante, porque ya tiene su sede aquí, porque llevamos mucho tiempo trabajando y, por lo tanto, mantenemos un contacto muy estrecho con ellos --con la organización-- y yo le puedo garantizar que la Ocean Race no abandonará la ciudad de Alicante y siempre tendremos un vínculo con ella", ha asegurado.

Alicante es sede y Puerto de Salida de The Ocean Race desde 2008, consolidándose como la ciudad que más veces ha acogido el inicio de la vuelta al mundo a vela. La salida de la decimosexta edición tendrá lugar el 17 de enero de 2027, marcando la sexta ocasión consecutiva en la que la flota zarpa desde la ciudad alicantina.

La primera etapa llevará a los equipos hasta Auckland (Nueva Zelanda), en una travesía de aproximadamente 14.000 millas náuticas y cerca de 35 días de navegación, considerada una de las mayores hazañas del deporte oceánico.