Llorca sobre la huelga educativa: "Mientras más dejemos la política a un lado, más fácil será llegar a un entendimiento"

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, interviene durante el encuentro político en la sede central del PPCV, a 25 de mayo de 2026, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha insistido en que, si los sindicatos educativos y el Consell buscan "el mismo objetivo y el mismo fin, que es que el sistema educativo sea mejor, no hay motivo para no ponernos de acuerdo". "Mientras más dejemos la política a un lado en materia de la educación, más fácil será llegar a un entendimiento", ha afirmado.

Así lo ha manifestado, en atención a medios en la tarde de este lunes en València, donde ha asistido a la reunión de presidentes de diputaciones, cabildos y consells que se celebra en la sede del PPCV en la capital, mientras en la Conselleria de Educación la consellera Carmen Ortí está reunida con los sindicatos tras haber recepcionado un documento reelaborado por ellos para retomar las negociaciones y que permita desconvocar la huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria valenciana, que ha iniciado hoy su tercera semana.

Llorca ha resaltado en que, por parte del Consell, existe "una oferta sobre la mesa muy importante" que es, según ha reivindicado, "la más ambiciosa de España", razón por la cual no van a "matizarla o a mejorarla en todo lo que sea mejorar la educación".

"Lo que tengo claro es que, si buscamos todos el mismo objetivo y el mismo fin, que es que el sistema educativo sea mejor, no hay motivo para no ponernos de acuerdo", ha argumentado el jefe del Consell, que ha agregado: "Mientras más dejemos la política a un lado en materia de la educación, más fácil será llegar a un entendimiento".

Esta misma mañana, en declaraciones a los medios en Busot (Alicante), el 'president' de la Generalitat ha confiado en que "a lo largo de esta tarde o mañana como muy tarde se pueda alcanzar un acuerdo" entre Educación y sindicatos para desconvocar la huelga.