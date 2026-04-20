Llorca insiste en que el técnico expedientado por las VPP de Alicante vuelve al trabajo "pero no lleva tareas de visado"

Archivo - El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en una imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, el 'popular' Juanfran Pérez Llorca, ha insistido en que el técnico de la Conselleria de Vivienda a quien expedientó la Generalitat Valenciana --fue suspendido de empleo y sueldo-- por las viviendas de protección pública (VPP) del residencial Les Naus de Playa de San Juan, cuyas adjudicaciones está investigando una jueza, ha regresado a su puesto de trabajo, "pero no lleva tareas de visado" de inmuebles.

Así lo ha recalcado el jefe del Consell este lunes a preguntas de los medios de comunicación en la ciudad de Alicante, tras asistir a la I Muestra Olis d'Alacant. Todo ello, después de que un cargo de Vivienda manifestara como testigo el pasado miércoles ante la magistrada que ese funcionario le dijo "lo siento, la he cagado y asumiré todas las responsabilidades".

De este modo lo apuntaron fuentes conocedoras de esa declaración, en la que también participaron otros dos técnicos de la Conselleria e indicaron que ese trabajador revisó personalmente y por iniciativa propia esos expedientes sobre los inmuebles.

Se da la circunstancia de que una de las personas que resultó adjudicataria de una VPP en el residencial de Playa de San Juan es la pareja de ese funcionario que fue expedientado. Al mismo tiempo, ella es arquitecta en el Ayuntamiento de Alicante.

Pérez Llorca ha hecho hincapié en que la Generalitat abrió un expediente a este técnico, si bien al haber una "investigación penal se tiene que interrumpir esa causa administrativa" y esta persona se ha reincorporado, "pero no lleva tareas de visado de las viviendas".

El jefe del Consell ha subrayado que "hay que respetar la ley" y que, "sobre todo", aquí "prevalece" el derecho a la presunción de inocencia. Asimismo, ha afirmado que, en la medida en la que "se resuelva" esa cuestión, "ya se verá qué actuaciones se tienen que tomar con esa persona".

"INVESTIGACIÓN JUDICIAL EN MARCHA"

Preguntado por el hecho de que los grupos de PSPV, Compromís y EU-Podem en el Ayuntamiento de Alicante alertaran de que los miembros de la comisión municipal de VPP no fueron informados de que funcionarios que no asistieron presencialmente "habrían manifestado por escrito su disposición a colaborar, aclarar o aportar información relevante", el jefe del Consell se ha limitado a señalar que "hay una investigación judicial en marcha" que "surge porque la propia Generalitat Valenciana dio traslado de las circunstancias que se estaban produciendo en ese edificio y que por lo tanto hay que dejar que esa investigación evolucione".

"Yo siempre he sido muy respetuoso con cualquier investigación judicial, creo que hay que separar un poco la cuestión política y la cuestión judicial, y esperemos un poco a ver cómo se resuelve", ha resaltado, al tiempo que ha defendido que "enseguida se pusieron los medios cuando se tuvo noticias de lo que había pasado en Les Naus" y en que hay que dejar "trabajar a la justicia".

BONO COMERCIO

En la misma línea, sobre la comisión de investigación sobre la gestión del bono comercio, constituida este lunes en la Diputación de Alicante, el 'president' ha aseverado que "también hay una investigación judicial abierta" y "hay que dejar de trabajar a la justicia".

"¿Las comisiones de investigación paralelas a las investigaciones judiciales suelen ser efectivas? Pues valórelo usted mismo con lo que pasa en las demás comisiones de investigación que se dan en este país. Generalmente son poco productivas", ha añadido al ser preguntado por este asunto.

La puesta en marcha de este órgano se produce en un contexto marcado por la causa judicial que investiga posibles irregularidades en la gestión del bono de la Diputación para municipios de la provincia durante 2022 y 2023. En ella figura como único imputado el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño, quien ya ha trasladado a la institución provincial su intención de comparecer en esa comisión.