El 'president' de la Generalitat y líder del PP en la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante su intervención este martes en un acto celebrado en los jardines del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), con la presencia de Alberto Núñez Feijóo - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

ALICANTE, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha llamado a movilizar todos los votos posibles en la recta final de la campaña para lograr que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sea el próximo presidente del Gobierno y la Comunitat Valenciana "tenga el impulso que merece".

"El domingo no solo se trata de ideología, se trata de tu país, de recuperar la normalidad, la unidad y la grandeza de España", ha afirmado en los actos de cierre de campaña celebrados en Orihuela y Elche, según ha informado el PPCV en un comunicado.

Pérez Llorca ha defendido que "la Comunitat Valenciana ha demostrado que se puede gobernar de otra manera, bajando impuestos y mejorando los servicios públicos". Como ejemplo, ha destacado la inversión sanitaria en la Vega Baja, con 82 millones de euros para la ampliación del hospital de Orihuela y otros 115 millones para la futura ampliación del hospital de Torrevieja.

El también jefe del Consell ha reivindicado el esfuerzo del Gobierno valenciano en educación, con más de 450 millones de euros destinados a nuevos colegios y cerca de 60 centros que estarán en marcha al finalizar la legislatura, así como la gratuidad educativa de 0 a 19 años y el incremento salarial de los docentes.

En materia de agua, ha defendido el trasvase Tajo-Segura y las inversiones de más de 13 millones de euros para mejorar las acequias de la comarca, frente a los retrasos del Gobierno de España en las obras comprometidas.

"Imaginad lo que podemos hacer con un presidente que quiera a esta tierra y se sienta como en casa cuando viene, como Alberto Núñez Feijóo. Vamos a recibir un impulso que nos permitirá incrementar mucho la inversión", ha señalado.

El domingo 29 de noviembre, ha recordado Pérez Llorca, "hay que elegir entre dos modelos", el de Pedro Sánchez y el sanchismo y el de una sociedad como la de las ciudades en las que gobierna el PP. En este sentido, ha afirmado que "hay algo que Diana Morant no ha entendido cuando le dice al alcalde de Elche 'pecho paloma', y es que el alcalde lo que tiene es un 'pechaco' porque va por la calle orgulloso de lo que ha sido capaz de hacer por su ciudad". "No hay nadie en el PSOE que haya sido capaz de hacer lo que hace este hombre en tan poco tiempo en su ciudad", ha asegurado.

Por eso, el presidente del PPCV ha pedido a alcaldes, candidatos, interventores y apoderados que aprovechen hasta el último momento para convencer a los ciudadanos y "vigilar" la jornada electoral. "Hay que levantarse del sillón y esprintar. El domingo, hasta las ocho, trabajando para conseguir que el PP vuelva a gobernar España y que Alberto Núñez Feijóo sea presidente de todos los españoles", ha concluido.

"EL VERDADERO RETROCESO ES NO PODER LLENAR LA CESTA DE LA COMPRA"

Por su parte el presidente del PP en la provincia de Alicante, Toni Pérez, ha señalado que "hemos vivido una campaña en la que nos hemos dado cuenta de que los que hablaban de progreso han mostrado la enorme responsabilidad que han tenido en el retroceso que ha vivido España".

El presidente del PP en la provincia ha recordado que "hace 50 años que España ha tenido democracia y parece que en el PSOE se han olvidado de que en todas las autonomías el PP ha gobernado y es el que ha hecho avanzar este país, el que ha invertido en infraestructuras, ha mejorado la vida de las españolas y los españoles y ha levantado la bandera de las mujeres".

"El verdadero retroceso es no poder llenar la cesta de la compra, que vayas a tu casa y te la hayan ocupado, que con 40 años no te puedas ir de casa se tus padres porque no puedes comprar una casa. Eso es el retroceso de Sánchez: el de la ruina de un país demócrata, desarrollado, moderno y modélico", ha añadido Pérez.

EVA ORTIZ: "HAY QUE TRABAJAR HASTA EL ÚLTIMO MOMENTO"

Por su parte la candidata número uno al Senado por la circunscripción, Eva Ortiz, ha destacado que el domingo hay que votar "porque en el Gobierno de Sánchez llevan 7 años de retraso en las obras antirriada que prometieron para la Vega Baja tras la Dana que afectó a esta comarca". También ha recordado que el Gobierno de Feijóo destinará 40.000 millones de euros a los proyectos hídricos y al Tajo Segura. "Queremos un Plan Nacional del Agua con 40.000 millones que va a traer Feijóo a esta tierra".

"Queremos que los okupas salgan a las 48 horas", ha recordado también Ortiz, que ha insistido en que "hay que trabajar hasta el último momento" para hacer presidente a Alberto Núñez Feijóo.

CELIA LASTRA: "EL CAMBIO EMPIEZA EL LUNES"

En Elche, la número 5 de la lista al Congreso por Alicante, Celia Lastra, ha advertido de que "la nefasta gestión de Pedro Sánchez ha deteriorado la vivienda, el coste de la vida, los servicios públicos, la seguridad y las oportunidades de los jóvenes, además de colonizar las instituciones y aprobar leyes que han dividido a los españoles".

Lastra ha asegurado que defenderá en Madrid las reivindicaciones de toda la provincia: "Voy a dejarme la piel y el alma para que Alicante deje de ser la 52 de 52 y tenga la representación que merece". "Os animo a llenar las urnas de azul este domingo, porque el cambio empieza el lunes", ha concluido.