Llorca muestra "cabreo e indignación" ante la polémica de las VPP en Alicante y garantiza una actuación "muy exhaustiva"

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, asiste a la presentación de los nuevos servicios regulares de transporte de la Vega Baja - GVA

ALICANTE, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha mostrado su "cabreo e indignación" ante la polémica sobre la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en la promoción Les Naus, construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan (Alicante), y ha garantizado que la actuación de la Conselleria de Vivienda al respecto será "muy exhaustiva".

Al mismo tiempo, ha cargado contra "algunos jetas" que han "utilizado una posición privilegiada para adjudicarse viviendas que supuestamente no las podían adjudicar". "Me indigna totalmente", ha expresado, en declaraciones a los medios en Orihuela (Alicante), donde ha asistido este miércoles a la presentación de los nuevos servicios regulares de transporte de la Vega Baja.

"No te puedo describir el grado de cabreo e indignación que tengo yo con el tema de las viviendas, un tema tan sensible que ha estado tanto tiempo abandonado en esta Comunidad", ha expuesto el jefe del Consell, que ha reivindicado que el Consell se ha "puesto las pilas haciendo viviendas de protección oficial".

Por eso mismo, ha lamentado que ahora tenga que ver "que algunos jetas han utilizado una posición privilegiada para adjudicarse viviendas que supuestamente no las podían adjudicar".

Dicho esto, ha garantizado que desde "el primer día" él "personalmente" ha exigido que, además de que le certificaran "en 24 horas" que el procedimiento que se había empleado en el caso de las VPP de Alicante "era el correcto", le pidió a la vicepresidenta primera del Consell y consellera de Vivienda, Susana Camarero, que se revisara "expediente por expediente" para comprobar "si alguno no cumplía los requisitos".

EL FUNCIONARIO FUE APARTADO "INMEDIATAMENTE"

Pérez Llorca ha especificado que en la primera inspección "se detectó un caso" en el que, "al parecer, un funcionario de los que tenía que certificar los visados había exigido menos requisitos de los que contempla la norma porque su mujer había sido beneficiaria".

Pero ha valorado que este trabajador fue "apartado inmediatamente, suspendido de empleo y sueldo y --se ha-- tramitado ese expediente a la Fiscalía para que se investigue". "He pedido que se revisen todos y que, si se detecta alguno más, se vaya a la Fiscalía", ha indicado. "Es que no le puedo describir en palabras la indignación y el cabreo que tengo con ese tema", ha agregado a preguntas de los medios.

En cualquier caso, ha garantizado que la actuación de la Generalitat "va a ser muy exhaustiva" y ha prometido que desde la Administración autonómica van a "exigir responsabilidades a todos aquellos que consideremos que existe una sospecha fundamentada en que no han tenido una actuación correcta".

En este punto, ha apuntado que el funcionario apartado "que estaba al frente de la revisión o de los otorgamientos de los visados" fue "ascendido por el Botànic en su día". "Pero que me da igual quién sea y que lo haya ascendido", ha matizado. Por ello, ha señalado que en cualquier caso "tendrán que responder ante la justicia aquellas personas que no hayan actuado con la diligencia y con el debido cumplimiento de la ley que tienen que hacer".

EN EL PP SE HAN ASUMIDO RESPONSABILIDADES

Mientras, ante las críticas de la oposición, el 'president' de la Generalitat y líder del PPCV ha defendido que en su partido "se asumen responsabilidades siempre". "Se han asumido con la dana y se han asumido también en el caso de las viviendas", ha reivindicado.

Sobre el caso de Alicante, ha precisado de que ha "dimitido la concejal de Urbanismo, la directora general de Urbanismo y ha renunciado a su cargo el que era jefe de gabinete de la vicealcaldesa de Alicante y que ahora trabajaba como asesor en la Generalitat".

Y ha afeado a la oposición que le pida ahora "responsabilidades" a él cuando es precisamente "la que nunca cumple con sus responsabilidades": "Ni las ha cumplido con la dana ni la está cumpliendo con el accidente de ferroviario --de Adamuz-- ni la está cumpliendo con ninguno de los casos de corrupción que estamos viendo desgraciadamente los ciudadanos en los medios de comunicación".

Para el jefe del Consell, existen "dos formas de asumir uno su responsabilidad cuando lo hace mal: la que asume el PP, que sí que exige responsabilidades y sí las cumple, y la de otros, que las piden siempre para los demás pero nunca las cumplen para ellos", ha zanjado.