Llorca muestra su rechazo al Pacto Verde Europeo y al cierre de la central nuclear de Cofrentes

El síndic del grupo popular en las Corts Valencianes y secretario general del PP de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante su debate de investidura como nuevo president de la Generalitat

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP y único aspirante a relevar a Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha explicitado su rechazo al Pacto Verde Europeo y al cierre de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) durante su discurso de investidura en Les Corts.

Sobre el Pacto Verde Europeo, cuyo rechazo es una de las condiciones de Vox para apoyar su investidura, Llorca ha sostenido que “tal y como está planteado por élites europeas” supone una “amenaza” para los agricultores, ganaderos y pescadores y les deja “en un callejón sin salida”.

Según ha argumentado, este pacto ha “fracasado” en su desarrollo al suponer “más cargas que soluciones” para el sector primario, que ha asegurado que es “unánime” al exigir una mayor viabilidad para las explotaciones: “Nos jugamos el futuro de un sector que hoy lucha por sobrevivir”.

Ha criticado que Bruselas imponga “exigencias y controles” al campo español mientras permite entrar “productos de terceros países que no cumplen ni de lejos con los mismos estándares”. “Eso no es ecologismo ni justicia climática”, ha recalcado.

Por contra, ha asegurado que el Consell que aspira a presidir exigirá a la UE “un marco realista y mediterráneo”, sin “privilegios” pero con “igualdad real” con una política justa de aranceles basada en “el sentido común”.

Se ha comprometido a “defender al sector primario frente a las imposiciones de Bruselas y una impostura ecologista que las élites ecologistas europeas quieren convertir en un dogma, mientras abren la puerta a naranjas de terceros países en vez poner en valor la calidad excepcional de la naranja valenciana”.

Es por eso que, al igual que acordaron PP y Vox en los presupuestos de la Generalitat para 2025, pretende “eliminar todas las cargas derivadas del Pacto Verde Europeo que no aportan nada y condicionan al sector”, junto a “una política firme contra los aranceles que discriminan nuestros productos”.

Paralelamente, ha apostado por “hacer del campo valenciano un sector estratégico de verdad”, con más inversión, apoyo tecnológico, innovación “y una presencia sólida en Madrid y Bruselas”. “Lo que estoy pidiendo es rigor y sentido común, nada más”, ha resumido.

"COFRENTES NO SE PUEDE CERRAR"

Durante esta parte de su discurso, el candidato a ‘president’ ha abogado por afrontar el futuro energético de la Comunitat Valenciana “sin prejuicios ni complejos”, para lo que ha reiterado su rechazo al cierre de la central nuclear de Cofrentes.

Ha defendido la necesidad de “disponer de la energía nuclear para el proceso de descarbonización”. “No quiero volver a ver un apagón en la Comunitat Valenciana, ni que la Comunitat Valenciana dependa de ningún territorio, de decisiones arbitrarias a miles de kilómetros”, ha reivindicado.

Y ha subrayado: “Entre defender la continuidad de infraestructuras como la de Cofrentes o depender de Rusia para cubrir las consecuencias del cierre de la central, este candidato lo tiene muy claro. Me quedo con Cofrentes”.

Por último, tras reiterar que la continuidad de la central será un “compromiso” del Consell si sale investido, ha advertido que “nos jugamos la competitividad de nuestra industria, pero también nos jugamos el precio de la luz que pagan las familias valencianas. Cofrentes no se puede cerrar, Cofrentes no se cierra”.