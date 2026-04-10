Llorca niega que se recorte personal al juzgado de Catarroja y subraya que se ocuparán las plazas por funcionariado fijo

Archivo - El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha subrayado este viernes que la investigación de la gestión de la dana es "muy importante" y que "no se le han quitado medios" al juzgado de Catarroja (Valencia) que instruye esta causa judicial, sino que los puestos de funcionariado de apoyo estaban ocupados por personal temporal y "ahora ya van a ser ocupados por personal fijo dentro de un acuerdo que había alcanzado la Conselleria de Justicia con las entidades sociales".

Así lo ha señalado, en una atención a medios tras reunirse con los agentes económicos y sociales, tras las críticas de los síndics de PSPV y Compromís en Les Corts por el "recorte" de personal funcionario en el Juzgado de Catarroja que instruye la gestión de la dana. Según ha publicado eldiario.es, la Conselleria de Justicia retirará a partir del 30 de junio a cuatro funcionarias y dejará solo a un auxilio judicial en el juzgado que investiga la dana.

Llorca ha afirmado que hablar de un "recorte" de funcionarios "no se ajusta a la realidad. "No se le han quitado medios al juzgado de Catarroja, no es cierto", ha insistido el jefe del Consell, antes de señalar que se "ha generado un impass entre las personas que cesan en su puesto porque estaban trabajando allí de carácter temporal y ahora entran nuevos funcionarios ya con su plaza definitiva allí".

Sobre el hecho que que las funcionarias en Catarroja llevasen tiempo trabajando en la causa judicial y ahora no vayan a ser las mismas personas las que sigan en el apoyo acordado a la jueza, Llorca ha respondido que eso lo "desconoce" y no puede precisar "exactamente la situación laboral de cada una de las personas que estaban allí", pero ha subrayado que "evidentemente si uno tiene un contrato temporal hay que cumplir los plazos que marcan las leyes". "Yo creo que los representantes públicos estamos para cumplir la Ley", ha manifestado.

Asimismo, el 'president' ha añadido que "ese juzgado siempre ha tenido todos los recursos que ha pedido porque consideramos que es un investigación muy importante".

"Yo muchas veces he pedido mucha celeridad y tengo mucho interés en que esto (la instrucción) se resuelva cuanto antes, como cualquier otro valenciano o valenciana yo creo que lo importante es que esos medios los van a seguir teniendo", ha asegurado.