PSPV y Compromís critican "recorte" de personal en el juzgado de la dana y creen que es para "proteger a Mazón"

Archivo - Juzgados de Catarroja (Valencia) - JORGE GIL/EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los síndics de PSPV y Compromís en Les Corts Valencianes han criticado este viernes el "recorte" de personal funcionario en el Juzgado de Catarroja que instruye la gestión de la dana que el 29 de octubre de 2024 dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia y consideran que es una decisión adoptada para "proteger" al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón.

Así lo han asegurado José Muñoz y Joan Baldoví después de que eldiario.es haya publicado que la Conselleria de Justicia retirará a partir del 30 de junio a cuatro funcionarias y dejará solo a un auxilio judicial en el juzgado que investiga la dana. La magistrada de Catarroja encargada de la causa la instruye de forma exclusiva mientras es sustituida en su juzgado por decisión del CGPJ a petición de la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El juzgado dispone de cinco personas como funcionarias de apoyo a la magistrada instructora, además de la Letrada de la Administración de Justicia: dos de auxilio judicial, dos de tramitación y una de gestión.

El sindicato CSIF denunció este jueves en un comunicado la "intención" de la Conselleria de Justicia de suprimir 200 plazas de refuerzo en los juzgados de la Comunitat Valenciana este verano y advertía del "colapso" que se puede producir en "numerosos" de estos órganos. Según eldiario.es, entre las plazas suprimidas se encuentran las cuatro de este órganos.

Sin embargo, desde el departamento que dirige Nuria Martínez señalaron que esta medida ""se adopta con el objetivo de avanzar en el proceso de estabilización de las plantillas y consolidar un modelo de Administración de Justicia más moderno, ágil y eficiente, orientado a garantizar un mejor servicio a la ciudadanía" y que los 200 puestos cuya cobertura no se renovará corresponden a refuerzos de larga duración y que su identificación se ha realizado "con base en un criterio objetivo de antigüedad, priorizando aquellos que, por su carácter estructural en la práctica, requieren una consolidación definitiva".

FUNCIONARIOS DE CARRERA

En el caso de las cuatro plazas de Catarroja, desde Justicia apuntan a Europa Press que, como el resto de los 200 puestos de "este proceso de estabilización", pasan a ser "estructurales y se cubrirán con funcionarios de carrera por comisión de servicio y las que no se cubran por comisión se cubren por bolsa de interinos".

Para el síndic del PSPV, con esta decisión, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "está encubriendo a Mazón" y considera que es "otra prueba más" de que "son lo mismo", según ha dicho en un mensaje en su cuenta de X.

Por su parte, Baldoví apunta, en declaraciones remitidas a los medios, que "una vez más, se demostra que el gobierno de Pérez Llorca solo tiene un objetivo: proteger a Mazón y a los responsables de las 230 muertes de la dana".

"Recortar los recursos del Juzgado de Catarroja es absolutamente miserable pero, por muchos obstáculos que pongan, han de tener claro que los valencianos no aceptaremos que los responsables acaben impunes", ha zanjado.